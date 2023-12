Plekanec na Štědrý den »týral« Šafářovou: Vánoční běh, vo*e!

Oblíbený český sportovní pár si téměř nikdy neodpustí vzájemné špičkování, čímž baví své sledující na sociálních sítích. Tentokrát to schytala extenistka Lucie Šafářová (31), kterou milovaný Tomáš Plekanec (41) vyhnal do zasněžené krajiny na vánoční běh. Lucka se s ním pak rozhodně nemazala!

Lucie Šafářová (36) a Tomáš Plekanec (41) se špičkují při každé možné příležitosti… A jedna taková nastala i o letošních svátcích! Někdejší vítězka pěti deblových trofejí ze třech různých grandslamových turnajů si dává pořádně do těla, i když má dávno po kariéře. Místo lenošení u pohádek doma v teplíčku tak obula lehké běžecké boty a vyrazila na speciální štedrodenní běh, přestože u Plekanců napadlo několik čísel sněhu.

Zatímco se brněnská rodačka bořila do bílých sněhových nánosů, kladenský odchovanec ji pochopitelně »šel odborně radit a dělat psychickou oporu«. Jak však víme, ve skutečnosti to v jejich případě neznamená nic jiného, nežli lehké provokování a pošťuchování. „Hop, hop, hop,“ škádlil svou drahou polovičku. Vzápětí si bývalá světová pětka na okruhu stěžovala, že zrovna nabrala sníh do boty. „Musíš zvedat nohy,“ dobíral si ji dále manžel, jak je u nich v domácnosti dobrým zvykem.

Novopečený asistent kouče Radima Rulíka u národního týmu si ani po společném návratu do jejich hnízdečka lásky neodpustil provokativní poznámku, kterou opatřil svůj příběh na Instagramu. „Vánoční běh, vo*e! Až budu chtít ledovou koupel chodidel, tak si o to řeknu jinak,“ nebrala si servítky rozesmátá Šafářová, zatímco si ždímala své úplně durch mokré ponožky. „Tyhle proslovy se dají poslouchat jen s demižonem,“ rýpnula si znovu bývalá dlouholetá opora Canadiens.