Výhled draftu NHL 2026: Zázračný McKenna či nový Carlson. Novotný do TOP 10
Jedna sezona skončila draftem NHL, další zahájil Hlinka Gretzky Cup, první významná událost v kalendáři hokejových nadějí. Central Scouting Bureau ještě nevydalo předběžný žebříček mladíků způsobilých pro draft v příštím roce. Ale portál The Athletic už sestavil pořadí 32 nejlepších hráčů. Vévodí mu odskočený kanadský ofenzivní zázrak Gavin McKenna. Nejvýš postaveným českým hráčem je útočník Adam Novotný na deváté pozici.
Odvodem do NHL můžou v roce 2026 projít hráči narození od 1. ledna 2006 do 15. září 2008. V popředí hitparády se drží několik obránců v čele s Keatonem Verhoeffem, jenž byl na nedávném turnaji v Brně kapitánem Kanady, působivá švédská skupina s křídly Ivarem Stenbergem a Viggo Björckem a trojice slovenských útočníků Adam Nemec, Tobias Tomík a Tomáš Chrenko.
Kdyby draft měl proběhnout už teď, z hráčů s českým občanstvím by se do prvního kola kromě Novotného vtěsnal bek Vladimír Dravecký z 28. místa. Rodák z amerického New Hampshiru je synem slovenského útočníka Třince a působí v juniorce švédského Rögle.
Na přední místa mezi evropskými uchazeči se tlačí ještě Šimon Katolický, jenž pochází z Havlíčkova Brodu a hrál ve Finsku za dorost Tappary Tampere. Skauty zaujal produktivitou (52 bodů v 30 zápasech) i parametry, které frčí – 192 centimetrů a 85 kilogramů. Na Hlinka Gretzky Cupu měl být ozdobou české osmnáctky, jenže akci vynechal kvůli operaci slepého střeva. To ho možná při hodnocení odsunulo pod čáru prvního kola draftu.
Generační talent McKenna
Od roku 2020 vyšla jednička draftu NHL pouze jednou odjinud, než z Kanady. Před třemi lety se jí stal slovenský útočník Juraj Slafkovský. Po něm následovali předloni Connor Bedard (Chicago), loni Macklin Cellebrini (San Jose) a letos Matthew Schaefer (New York Islanders). Počítá se, že premiantem příštího draftu bude opět Kanaďan. Mladík s potenciálem superhvězdy Gavin McKenna.
„Vypadá jako generační talent. Když porovnáte, kde byli v jeho věku někteří hráči, co se do NHL dostali už jako osmnáctiletí, je na stejné cestě. Má v sobě všechno, aby dominoval,“ prohlásil o něm zástupce ředitele CSB David Gregory.
McKenna pomohl už v minulém roce javorovým listům 20 body (10+10) ke zlatu na šampionátu do 18 let. Vyhrál Hlinka Gretzky Cup, který se loni konal v zámoří. Ve finále Kanada porazila český výběr. Na mistrovství světa dvacetiletých však musel kousat čtvrtfinálové vyřazení právě s Českem.
Za juniory Medicine Hat posbíral 129 bodů (41+88) v 56 duelech WHL a v 17 letech se stal druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Získal cenu Davida Branche pro hokejistu sezony v celé Canadian Hockey League. Po Johnu Tavaresovi (2006/07) a Sidneym Crosbym (2003/04) se stal třetím nejmladším hráčem, jenž ocenění dostal. Mezi sezonami přeběhl do univerziotní NCAA, kde bude nastupovat za tým Penn State.
„Patří do speciální kategorie, na kterou narazíte jen jednou za několik let. Hrou připomíná Patricka Kanea nebo Douga Gilmoura, kteří dokázali využít svůj talent, chytrost a důvtip, aby se vypořádali s fyzickou hrou,“ uvedl šéf Centrálního skautingu Dan Marr.
Nejlíp hodnoceným bekem je Keaton Verhoeff, jenž z Victorie ve WHL míří na univerzitu v Severní Dakotě. Bývá přirovnáván k Johnu Carlsonovi z Washingtonu. Do Top 10 příštího draftu podle prognózy náleží taky jeho parťák z první kanadské obrany Ryan Lin, působící ve Vancouver Giants. Na brněnském ledě v rámci Hlinka Gretzky Cup se představil rovněž urostlý Ethan Belchetz, 196 centimetrů vysoké a přes metrák těžké levé křídlo Windsoru v OHL.
Novotný překvapil Hradec
Královéhradecký útočník Adam Novotný v minulé sezoně nastupoval za Mountfield v extralize. Ve 41 zápasech základní části měl bilanci 2+1, zazářil v play off, kde dal dva góly. Zaujal na loňském Hlinkově memoriálu i mistrovství světa osmnáctek. Mezitím, měsíc a půl po svých 17. narozeninách, získal bronz s dvacítkou. Před pár týdny patřil k jejím nejlepším hráčům v zápasech proti Finsku a Švýcarsku.
„Určitě má cenu sledovat, jaké dělá pokroky. Souboje v mužské kategorii se mu vyplatily,“ konstatoval ředitel evropského skautingu NHL Jukka-Pekka Vuorinen o Novotném, který příští sezonu stráví v kanadské juniorce. K údivu Hradce Králové a radosti lovců talentů.
V roce 2024 byl Novotný vybrán jako devítka Import Draftu CHL do týmu Peterborough Petes. Stejné pořadí mu přisoudili i v žebříčku The Athletic. Dá se očekávat, že statný a zručný útočník se okamžitě zařadí mezi tamní špičku. Taky on má předpoklady, aby vyrostl pro NHL.