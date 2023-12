Horáčková: o Vánocích i narozeniny. Slovinský přítel o kaprovi: Nedůstojné

Během předvánoční doby tvrdě dřela. Díky titulu mistryně světa vybojovala Marie Horáčková pro Česko i místo na Hrách v Paříži 2024. A s největší pravděpodobností ho i sama obsadí. Proto je teď potřeba pořádně trénovat. Má ale kliku, na dřinu i následnou regeneraci má klid, protože předvánoční přípravy jdou mimo ni.

„Naštěstí míjí moji domácnost, protože vždycky jdeme k tátovi a tam máme krásný rodinný večer. Takže já přijdu a jenom to všechno sním. (směje se) Do té doby je to plné tréninku a hlavně školy, protože teď jsou předtermíny zkoušek. A já nemám moc možností si vybírat termíny, takže mám teď za sebou několik dnů plných školy,“ prozradila rodačka z Plzně.

Na Štědrý den se může těšit hned dvakrát. Slaví při něm totiž zároveň i narozeniny. „Ale naši mě nikdy neošidili. Vždycky jsme měli ráno narozeniny a odpoledne Vánoce. Takže jsem dostávala dvoje dárečky. To si myslím, že rodiče zařídili moc dobře,“ pochvalovala si Horáčková.

Jedna věc jí ale v této souvislosti přeci jen trochu líto byla. „Že neudělám oslavu narozenin. Před Vánoci se nikomu nechce a po nich taky ne, protože je hned Silvestr. Na druhou stranu mi to nevadí, protože mám fakt ráda to, že se rodina sejde. A přijde mi to takové speciální datum, kdy narozeniny oslavit. Letos to bude, myslím, stejně. Já se vždycky nechávám překvapit, co mi připraví,“ culila se sympatická brunetka.

Vánoce v Česku tráví i se svým přítelem, který je ze Slovinska. Jejich tradice ale zůstanou nevyužity. „Nebudeme z jejich tradic zapojovat nic, protože je budeme trávit tady v Česku a tam se pak odebíráme na Silvestra,“ vysvětlila Horáčková.

A současně dodala, co jejího přítele zarazilo v českých tradicích. „Moc se mu nelíbí naše tradice jedení kapra, protože to pro něj není důstojná ryba. Řekl, že to opravdu jíst nebude. Oni mají trochu jiné pochutiny než my. Třeba jedí tatarák na Vánoce. Ale tady ho mít nebude, maximálně dostane podobnou náhražku jako většina Čechů, třeba kuřecí řízek. Já si dám kapra,“ smála se šestadvacetiletá sportovkyně.

MARIE HORÁČKOVÁ

Narozena: 24. prosince 1997 (26 let)

Výška/váha: 179 cm/75 kg

Trenér: Zdeněk Horáček (otec)

Účast na OH: 2021 (Tokio)

Největší úspěchy: 1. místo na MS 2023 (Berlín), několikanásobná mistryně ČR v terčové, terénní i halové lukostřelbě

Zajímavosti: v lukostřeleckém prostředí vyrostla, oba rodiče se věnovali tomuto sportu, její matka Barbora Horáčková soutěžila na OH v Pekingu v roce 2008, její otec Zdeněk Horáček ji trénuje. Po triumfu v Berlíně je teprve druhou českou či československou světovou šampionkou v individuální soutěži lukostřelby v historii.