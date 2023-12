Muchová Austrálii zabalila, Kvitová ji má následovat: Odpadlice, ale v akci pořád dostatek Čechů

as

Jedna velká česká hvězda už hodila ručník do ringu, druhé nezbude než udělat to samé. Tenistky Karolína Muchová (27) s Petrou Kvitovou (33) necestují do Austrálie na úvodní grandslam sezony. Čeští fanoušci ale rozhodně budou mít i tak komu fandit!

Nestihla dát do kupy chronicky zraněné zápěstí, a tak ve čtvrtek večer vytroubila do světa: Nejedu! „Nebylo to lehké rozhodnutí, ale moje zdraví musí být na prvním místě. Mým cílem je návrat na kurt ve vrcholné formě a bez jakýchkoliv obav o zápěstí,“ oznámila Muchová.

Čekalo se to, teď je na řadě Kvitová. Tři měsíce nehraje, odpočívá, objíždí dovolené a jen lehce piluje kondici. „Petru trápí bolavá záda,“ informoval její mluvčí Tejkal. S australskou odhláškou si dává na čas, ale nic jiného jí stejně nezbude.

Zbývá devět

Kdo teď zbude v akci? Garantovaný flek v hlavní soutěži má dalších sedm žen plus dva muži. Další Češi se budou bít o šanci v kvalifikaci, kde třeba mladší Fruhvirtová bude opět favoritkou. Každopádně oproti loňsku se čeká propad – před rokem si totiž v Melbourne ve dvouhrách zahráli tři muži a hned jedenáct žen!

Loňským českým maximem na Australian Open bylo čtvrtfinále Lehečky a Plíškové.