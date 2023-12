Kvitová netrénuje, možná přijde o Austrálii. Těhotná prý není

Petra Kvitová se vypravila do Říma na zápas Slavie • Koláž BLESKsport

Petra Kvitová vyrazila místo přípravy na novou sezonu na výlet do hor • Instagram.com/petra.kvitova/

Ještě není čas oznámit konec kariéry. Stejně tak však není Petra Kvitová kvůli přetrvávajícímu zranění zad od podzimních turnajů v Číně, to je už dlouhých 11 týdnů, nachystána začít sezonu 2024. Do žádného přípravného turnaje před Australian Open se nepřihlásila, pro melbournský svátek je její jméno zaregistrováno automaticky z titulu její 14. příčky v žebříčku. Pravděpodobněji se však jeví varianta, že úvodní grandslam roku vynechá. A co bude dál, není vůbec jasné.