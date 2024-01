Pistoriuse pustili z vězení: Co ho čeká venku?

Čtyřnásobný paralympijský vítěz byl dnes propuštěn z vězení necelých 11 let od spáchání vraždy své přítelkyně Reevy Steenkampové (†29). Na bývalého paraběžce Oscara Pistoriuse (37) v rámci jihoafrického nápravného programu čeká řada výzev…

Hvězdný paralympionik Oscar Pistorius na Valentýna 2013 skrz dveře koupelny několikrát střelil svou přítelkyni Reevu Steenkampovou, což tamní justice původně vyhodnotila jako vraždu z nedbalosti. Jenže státní zástupce usiloval o překvalifikování činu na vraždu na základě průkazného svědectví, čemuž dal za pravdu odvolací soud v roce 2015. Trest pro tělesně postiženého atleta byl ale později v roce 2017 znovu navýšen na 13 let a 5 měsíců.

Jihoafrická vězeňská služba 24. listopadu 2023 oznámila, že se „Blade Runner" vrátí na svobodu dříve. Pověřená komise v takových případech zvažuje několik faktorů, včetně povahy trestného činu, pravděpodobnosti jeho zopakování, chování vězně v nápravném zařízení, fyzické i duševní pohody a včetně potenciálních hrozeb, kterým může propuštěný vězeň v budoucnosti čelit.

Pistorius, který se narodil bez lýtkových kostí, nakonec získal nárok na podmínečné propuštění. To nabylo účinnosti právě dnes 5. ledna 2024, tedy téměř 11 let poté, co zavraždil svou partnerku.

Cesta k polepšení

Blade Runner se dříve účastnil speciálního vězeňského programu, který má za úkol spojovat, nikoliv jen slepě trestat pachatele. Provinilci se usnadňuje převzetí odpovědnosti za své činy a napravení způsobených škod a újmy.

Součástí programu je totiž dobrovolný dialog mezi obětí a pachatelem, aby se pokusily dosáhnout společné dohody, uzavření případu a v nejlepším případě i vzájemného odpuštění. Ačkoliv matka zastřelené modelky nebyla přesvědčena, že by Pistorius dospěl k úplné nápravě, úsilí výboru pro podmínečné propuštění a zapojení obětí do procesu však ocenila.

Jihoafrické ministerstvo nápravných služeb (DCSS) pak před časem uvedlo, že Pistorius si podmínečný trest odpyká dle zavedeného systému komunitních zařízení v rezidenci svého strýce na předměstí Pretorie, kde krátce pobýval v rámci domácího vězení v roce 2015. Na cestě za zařazením zpět do společnosti musí nyní navštěvovat program proti genderově zaměřenému násilí i terapii na zvládání vzteku.

Též bude pod drobnohledem úředníka DCSS a až do vypršení podmínky v prosinci 2029 se na něj budou vztahovat veškerá omezení. Pokud bude například usilovat o práci, stěhovat se či se pohybovat mimo vytyčenou oblast, musí nejprve dopředu informovat příslušné úřady. Dle DCSS také musí striktně dodržovat »večerku« a být doma v určitých denních hodinách, které úřad blíže nespecifikoval. Zároveň Pistorius nesmí požívat žádný alkohol a ani jiné návykové látky či dávat rozhovory a vyjádření médiím.

Propašovali ho

Před branou věznice se kvůli Pistoriusovi shromáždily desítky novinářů a televizních štábů, ale čekali marně. Kontroverznímu atletovi bylo totiž umožněno, aby odešel stranou v tichosti. Později bylo spatřeno polůicejní autou domu jeho strýce v nedalekém Waterkloofu. Úřady uvedly, že po pátečním propuštění je nyní Pistorius už doma.

Propuštění jihoafrického sportovce bere špatně především June Steenkampová, matka mrtvé Reevy, kterou Pistorius zastřelil. „Nikdy nemůže být naplno dosáhnuto spravedlnosti, pokud se váš milovaný člověk už nikdy nevrátí. Reevu nevrátí zpět žádný odsezený trest. My, kteří zůstáváme v pozadí, jsme ti, kdo si odpykávají doživotní trest," uvedla v oficiálním prohlášení podle britského listu Daily Mail. Zároveň si přeje, aby jí propuštění muže, který zavraždil její dceru, pomohlo přinést klid. Sama se nyní hodlá věnovat nadaci pojmenované po své dceři.