»Chuďase« z West Hamu Coufala nakrkla uplatněná opce: Brečí na špatném hrobě

Nejeden fanda by přál bekovi původem z vísky Ludgeřovice u Opavy koupel v lepších bankovkách, leč rčení: „Každý svého štěstí strůjcem,“ platí i pro Vladimíra Coufala (31). A pro jeho agenta!

West Ham u Coufala aktivoval opci a natáhl mu smlouvu pouze o rok do června 2025. Šmytec! Ani den a kačka navíc! Obránce českého nároďáku to podle anglických médií tuze nakrklo, je extrémně naštvaný, a dokonce zvažuje přestup na jinou adresu. „Cuf z toho šťastný není, očekávali jsme lepší nabídku. Za svoje výkony, které dlouhodobě v dresu West Hamu ukazuje, navíc po titulu v Konferenční lize, by si zasloužil lepší ohodnocení ze strany klubu a novou vylepšenou dlouhodobější smlouvu,“ řekl webu inFotbal.cz Vladimírův zhrzený hráčský manažer Karol Kisel (46).

Dohnala ho karma?

Oba pláčou sice hezky, ale na špatném hrobě! Kluboví bafuňáři se prostě zachovali podle znění původního kontraktu, který podepsal kdo? Coufal a Kisel! Za to, že si v něm k opci zároveň nevydupali zvýšení gáže, můžou plísnit pouze sami sebe. »Cuf« tak podle specializovaného portálu spotrac.com zůstává se základním měsíčním platem cirka 4 miliony korun pátým nejhůře honorovaným hráčem v kádru »Hammers«.

A možná ho tak trochu dohání karma. Za to, že si chtěl přestup ze Slavie do West Hamu vytrucovat šizením tréninku… „Chtěl jsem do Londýna odejít klidně po svých, přivázat se tam před stadion ke sloupu a hrát Premier League zadarmo,“ řekl Vladimír Coufal v říjnu 2021, kdy s ním vyšel rozhovor pro web bezfrazi.cz.