Cesta duchovního vůdce

Pistorius se dal na duchovní cestu a vedl křesťanskou skupinu vězňů. Tohle jsou jeho tetování s biblickou tématikou. • Foto Profimedia

V roce 2018 se zdálo, že se Pistorius snaží obrátit list. Objevily se zprávy od vězeňské služby, že zde během svého pobytu přijal roli duchovního vůdce. V Atteridgeville totiž prý začal studovat Bibli a později dokonce vedl i křesťanskou skupinu vězňů.

Jeho otec Henke se nechal slyšet v rozhovoru pro deník The Times, že jeho syn byl vždycky »Božím dítětem«. „Nepochybuji o tom, že Oscar změnil prostředí ve věznici k lepšímu a má tam pozitivní vliv na lidi. Cití, že dělá něco pro ostatní, kteří to opravdu potřebují, aby jejich životy dostaly smysl, cíl a naději. V důsledku toho se i jemu zlepšil život. „Jsou to tvrdí chlapi, problémoví lidé ve věznici, ale teď se všichni scházejí, aby se jednou nebo dvakrát týdně přečetli Bibli. Je to nádherný příběh,“ domnívá se pan Pistorius.