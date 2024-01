Český MMA fighter Kincl o Vémolově prohře: Kritika po tvrdém KO!

Stačilo něco málo přes 100 vteřin a byl konec. Karlos »Terminátor« Vémola (38) se s O2 arenou rozloučil porážkou, když ho v prvním kole knokautoval Samuel Krištofič alias »Pirát« (34). Nyní se k zápasu jednoho z nejznámějších českých bijců vyjádřil jeho rival Patrik Kincl (34). Co mu vadilo?

Kincl se o Vémolově posledním představení v kleci rozpovídal na svém kanále na Youtube. „Karel byl možná trochu namlsanej ze zápasu s Langerem. Pirát si ho stáhl do své hry, kde to létalo. Byly to tvrdé údery, a kdyby to trefil kdokoli z nich, tak vyhraje. Jenže Pirát je v postoji o 1-2 úrovně dál. Z těchto podobných mlýnů má zkušenosti. Dobře si povolil a byla jenom otázka času, kdo to trefí,“ bilancoval Kincl.

V případě Krištofiče vyzdvihl Kincl ještě fakt, že vstupoval do úvodu zápasu s hodně nízkým těžištěm a vysokým sebevědomím. Vémolovi naopak rodák z Hradce Králové absenci na tiskové konferenci. „Karel tu prohru zase neustál. Pochopím, že po takhle tvrdém KO dávat rozhovory je nesmysl, ale myslím si, že tiskovku mohl zvládnout, když ji zvládl i Vlasto Čepo rozbitý jak pes,“ podotkl Kincl.

U »Terminátora« ale ještě chvíli zůstal. Vzhledem k tomu, že mezi oběma panuje už několik let velká rivalita, si do velkého milovníka zvířat rýpnul. „Pro mě je to osobnější a možná asi celoživotní úděl poslouchat od něj různé žvásty a lži na mou adresu. Nedávno ze mě dělal lidské hovado, že trénuji s Davidem Kozmou a pak s ním chci zápasit. Stejná lež stejně jako před rokem s tím udáním a kočkami. Pravda se vždycky ukáže až po čase,“ řekl Kincl ve videu.

Mimo jiné se vyjádřil i k plánovanému zápasu Vémoly v Edenu, který proběhne v červnu. Dle jeho slov potřebuje Karlos zápas na rozzápasení, ale obává se, že k tomu už nebude prostor. „A jestli po tomhle by měl nastoupit do zápasu proti Attilovi, tak to bude hodně těžké,“ myslí si český bojovník, který měl v O2 areně nastoupit do titulové bitvy, ale kvůli zlomenině očnice z toho sešlo.