Mistr světa obviněný ze smrti své manželky: Děsivá slova o psychice! Co rodiče mrtvé ženy?

Měli se chystat na příchod nového kalendářního roku, místo toho se Silvestr u cyklistického šampiona Rohana Dennise (33) změnil v horor. Hvězdný Australan měl totiž autem srazit svou ženu, rovněž úspěšnou cyklistku, Melissu (†32), která zraněním později v nemocnici podlehla. Nyní o závodníkovi promluvil jeho bývalý šéf, který komentoval jeho psychický stav. Ke smrti Dennisové se vyjádřili i její rodiče.

Psal se rok 2019 a na programu prestižní Tour de France byla 12. etapa onoho ročníku. Na start se tehdy postavil i Rohan Dennis, dvojnásobný mistr světa v časovce. Etapa ale nedopadla podle představ. Jeho tehdejší tým Bahrain Merida měl opakovaně ignorovat jeho námitky. Dennis se tedy po 93 kilometrech od startu rozhodl odjet k jedné z čerpacích stanic, sesedl z kola a ze závodu odstoupil. Pro závodníka velmi nezvyklé chování.

„Nikdy nebylo snadné pochopit, s kým Rohan Dennis mluví. Jako by v něm žili dva různí lidé,“ řekl někdejší manažer Bahrain Merida Brent Copeland v rozhovoru pro italský deník La Gazzetta dello Sport. „Dennis měl svého psychologa. Na tohle téma jsme s ním pracovali často. Proběhlo mnoho telefonátů. Opravdu jsme se snažili vyřešit situaci co nejlépe,“ prozradil Copeland ohledně psychického stavu Dennise, který měl v australském Adelaide autem srazit svou manželku Melissu.

Podle Copelanda navíc konec Dennisovi kariéry proběhl velmi zvláštně. „Odešel do sportovního důchodu bez udání jakéhokoliv důvodu, aniž by předtím někomu cokoliv řekl,“ zarazil se Copeland, který si poté myslel, že cyklistické eso trpí bipolární poruchou.

K tragické události už se vyjádřili i rodiče mrtvé Melissy Dennisové, která ve světě cyklistiky zářila především na dráze. „Slova nemohou vyjádřit náš smutek a tragické okolnosti Melissiny smrti. Přišli jsme nejen o dceru a sestru, ale také o maminku, ženu s velkým srdcem, trpělivostí a radostí ze života. Byla skálou v našich životech i životech svých dětí,“ píše se v emotivním prohlášení. „Nyní se musíme s bolestivou ztrátou vyrovnat v soukromí a k tragédii se nebudeme dále vyjadřovat,“ doplnili Peter a Amanda Hoskinsovi, rodiče zesnulé Melissy.

Uctění Melissiny památky proběhne v Adelaide po etapovém závodě Tour Down Under. Pohřeb se pak bude konat v neděli 7. ledna v Perthu. Co se Rohana týče, tak toho vzala australská policie do vazby a obvinila ho, že nehodu zavinil nebezpečnou jízdou. Později byl ale propuštěn na kauci. Soud proběhne v březnu.