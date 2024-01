Bombarďák, totální masakr! Hnědák Ange Pitou přidal další triumf ve Francii

Slova chvály má i trenér Josef Váňa mladší, který má koně během výjezdu na Azurovém pobřeží pod palcem. „Výhra Ange Pitou je neuvěřitelná, podává opravdu skvělé výkony,“ řekl Váňa v rozhovoru pro Hurdle & Chase.

„Má charakteristiky koně pro Grande Steeple-chase v Cagnes, ale je ještě mladý. Mohl by to být dobrý kůň do tohoto dostihu pro příští rok. Teď uvidíme, jak na tom bude v příštích dnech a potom se rozhodneme, jestli ho postavit do Gran Haies, které se zúčastní Sternkranz.“

Ange Pitou ve Francii z administrativních důvodů běhá ve žlutočerných barvách stáje Josefa Váni staršího. Nicméně příští sobotu, 13. ledna, budou mít členové syndikátu DK iSport-Váňa možnost si s trenérem o nástupci Theophila popovídat osobně při setkání v Chyši. Stejně tak se jim poprvé představí i klubový nováček – Sorento.

Podle Váni staršího by se Ange Pitou mohl časem objevit i na prestižním francouzském závodišti v Auteuil, kde je pro něj také výhodný doběh na levou ruku. „Proč by se nemohli společníci z klubu podívat třeba do Auteuil?“ usmíval se Josef Váňa. „On má výhodu, že při doběhu na levou ruku se může opřít o bariéru, není to pro něj tak náročné. Proto jsme pro něj také vymýšleli dráhy na levou ruku. Jsou v Lyonu, v Paříži. Jestli potvrdí, že je schopný běhat s lepšími koňmi, proč ne?“

Bilancí ve Francii pětiletý hnědák zkušeného trenéra překvapil. Nad proutěnými překážkami byl třetí a první, ve steeplechase první. „Hlavně, že zůstal zdravý, to mě potěšilo,“ líčil Váňa. „Po prvním startu měl rozbitou zadní nohu, měl delší pauzu. V práci pak šel přes steeplechase skoky, Pepčovi se to hrozně líbilo. Sám jsem byl zvědavý, jak to dá, protože to bylo trošku dál a byl tam dobrý kůň od Davida Cottina (Carlton Du Berlais). A poradil si s tím opravdu výborně.“

