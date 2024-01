Život Pistoriuse po propuštění? Z kriminálu do zlaté klece!

Více než polovinu trestu. Přesně tu si odseděl někdejší skvělý běžec Oscar Pistorius (37) ve vězení poté, co zastřelil svou drahou polovičku a modelku Reevu Steenkampovou (†29). Nyní ale soud pustil handicapovaného sportovce ven na podmínku. Kde bude bývalý olympionik nyní bydlet?

Z cely v kriminále do luxusního paláce. Přesně takový přesun zažil v pátek paralympionik Oscar Pistorius, který byl na podmínku propuštěn z vězení. A jaký domov ho přesně čeká?

Konkrétně se přesunul do přepychové nemovitosti v hodnotě několika desítek milionů korun, která patří jeho strýčkovi. Ten se zaručil, že po dobu následujících pěti let, kdy bude mít Pistorius podmínku, bude působit coby jeho opatrovník. Dům se na nachází na luxusním jihoafrickém předměstí Waterkloof. Co tedy nalezneme uvnitř sídla?

Tak například nádherný bazén, tenisový kurt nebo úžasný výhled na Pretorii. Mimo jiné disponuje pozemek velkou zdí s ostnatým drátem a spousty bezpečnostních kamer. Řidiči například musí při vjezdu naskenovat dlaň na digitální čtečce, než se zvedne automatická závora. Podle britského listu Daily Mail se také předpokládá, že zde hlídkují i hlídací psi. Sídlo má tři patra. Dříve sloužilo jako fara holandské renomované církve, ale v roce 1992 koupili nemovitost Arnold a Lois Pistoriusovi.

Pistoriuse navíc budou doprovázet bodyguardi. Smrt Reevy Steenkampové, kterou má na svědomí, totiž prý rozzuřila členy podsvětí v Jižní Africe. O tom se přesvědčil i za mřížemi, kde s ním spoluvězni rozhodně nejednali v rukavičkách. Zde začal být paranoidní. Jídlo jedl třeba rovnou z plechovek, aby se ujistil, že mu ho nikdo neotrávil. Uchrání ho luxusní palác před nelítostnými gangstery?