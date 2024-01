Lyžařský svět v šoku: Náhlá smrt skokanského šampiona Rutkowského!

Mateusz Rutkowski (†37) patřil ve svých juniorských dobách k největším hvězdám. Obrovský talent ale zastínily jeho maléry, které vedly až k vyhazovu z národního týmu. Zpočátku snový příběh tak začal dostávat trhliny a před pár dny bohužel dospěl do tragického konce. Polský lyžařský svaz totiž oznámil, že Rutkowski zemřel.

Rodák ze Skrzypne patřil k největším polským talentům ve skocích na lyžích. V roce 2004 získal zlatou medaili na juniorském mistrovství světa, ke které přidal ještě jednu stříbrnou z týmového závodu. Fanoušci proto nepochybovali o tom, že Rutkowského ty největší úspěchy teprve čekají a přirovnávali ho i k legendárnímu Adamu Malyszovi, který se na olympijských hrách dostal čtyřikrát na stupně vítězů.

Svůj obrovský potenciál však Mateusz Rutkowski nikdy nenaplnil. V průběhu své kariéry bojoval s nedisciplinovaností a problémy s alkoholem. Už v roce 2005 byl vyloučen z polské reprezentace kvůli problémům s váhou, nedisciplinovaností a řízení pod vlivem alkoholu. „Mateusz bohužel promarnil svůj vlastní talent. Není to tak, že by mu všichni házeli klacky pod nohy. Dostal do vínku všechno, co v tu chvíli mohl. Měl talent a bylo to vidět, ale bohužel ho nevyužil,“ pravil pro Sport.pl Malysz.

Poslední soutěžní vystoupení zaznamenal v roce 2006 na letním kontinentálním poháru ve Velenje, kde obsadil 32. místo. Po ukončení kariéry v roce 2007 velmi omezil kontakt s médii a od roku 2015 s nimi nemluvil už vůbec. „Mateusz nechce mluvit s žádným novinářem. Odradilo ho to. Říká, že ho pomluvili natolik, že už nikdy s žádným nepromluví. A nebyl jediný špatný. Podle mého názoru byla chyba půl na půl. Napůl na straně Mateusze a napůl na straně trenérů a svazu," řekl kdysi v rozhovoru pro Sport.pl skokanův bratr Lukasz.

Na živobytí si Rutkowski vydělával manuální prací, podle zmíněného polského webu dláždil chodníky.

O smrti Mateusze jako první informoval Polský lyžařský svaz na svém Twitteru. „Dozvěděli jsme se smutnou zprávu. Ve věku třiceti sedmi let zemřel bývalý skokan na lyžích a juniorský mistr světa Mateusz Rutkowski. Vyjadřujeme rodině a blízkým upřímnou soustrast,“ stojí v příspěvku.

Ke ztrátě se vyjádřil krátké i Rutkowského bratr Lukasz. Na instagramu sdílel Mateuszovu fotku na lyžích, kterou opatřil zlomeným textem: „Můj drahý bráško.“

Podle nepotvrzených informací za skonem někdejší skokanské hvězdy stála akutní zástava srdce.