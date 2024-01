Nervózní etapa plná pádů. Jako box na šest kol, líčil jediný Čech v závodě

Předposlední etapu Tour de Ski poznamenaly dramatické pády. Vzhledem k silnému sněžení ve Val di Fiemme se držel závodní balík pohromadě a ve stopách to pořádně houstlo. „Byl to spíš boxerský zápas na šest kol, protože to jelo celé pohromadě a byl neskutečný boj o stopy a o pozice,“ líčil jediný Čech na startu mužského závodu Adam Fellner (38. místo). Mezi ženami se znovu dařilo Kateřině Janatové, která doběhla čtrnáctá.

Klasická patnáctka s hromadným startem se ve Val di Fiemme rozhodovala až ve finiši. Monotónnost závodu mužů narušovaly především pády, do kterých se připletli například Švéd Jens Burman nebo domácí Dietmar Nöckler.

V problémech byli však i někteří adepti na dobrý výsledek v celkovém pořadí, lídr Harald Amundsen z Norska zlomil hůlku. A pořádně naštvaný z chování lyžařského pelotonu byl Švéd Calle Halfvarsson: „Štve mě, že závodníci mezi sebou nedokážou udržet větší vzdálenosti.“

Mnohem smířlivější byl jeho krajan William Poromaa, který bral v sobotní etapě druhé místo. „Může se to stát každému,“ líčil Švéd, který ve finiši nestačil jen na Nora Erika Valnese.

Jediný Čech na startu Adam Fellner tentokrát na body nedosáhl. „Nějaký pád a větší kolize se mi naštěstí vyhnuly, ale strašně moc se to přesýpalo. Dal se udělat pěkný výsledek kolem dvacátého místa, ale v posledním kole jsem měl bohužel už horší pozici. Přede mnou spadl Fin, nechal jsem pod ním lyži a trvalo pár vteřin, než jsme se rozmotali,“ hlásil rodák z Jeseníku. „Mohl jsem víc zariskovat, bohužel jsem zůstal vzadu a do finiše to nebylo ideální. Byl to zvláštní závod.“

Norové jsou blízko celkovému triumfu, když vedoucí muž Tour Amundsen dojel s osmisekundovou ztrátou šestý a udržel suverénní celkové vedení o 1:34 minuty. Na průběžné druhé místo se díky výhře a patnácti bonusovým sekundám z prémie po 8,5 kilometrech posunul Valnes.

Janatová si chválila lyže

Kateřina Janatová doběhla v sobotu čtrnáctá a připsala si další dobrý výsledek po čtvrtečním desátém místě ve stíhačce v Davosu. Na vítěznou Švédku Linn Svahnovou ztratila 14,6 sekundy a v celkovém pořadí Tour si polepšila o tři pozice na 18. příčku.

„Na moji klasiku je čtrnácté místo s minimální ztrátou super i vzhledem k zítřejší sjezdovce. Budu mít o co bojovat a doufám, že umístění ještě vylepším,“ doufala. Janatová si chválila lyže bez odrazového vosku, na kterých běžela. „Byly perfektní. Zvolili jsme mikro, takže jsem si aspoň letos zajela na mikro. Podmínky nám přály, byly takové zimní. Pořádně sněžilo, takže se ten závod vyvíjel i trošku jinak než normálně,“ doplnila.

Vedení v Tour de Ski udržela Jessie Digginsová, která obsadila osmou příčku se ztrátou necelých šesti sekund na vítězku Linn Svahnovou ze Švédska. Američanka má před nedělním výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis náskok 43 sekund před Švédkou Jonnou Sundlingovou.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme - 15 km klasicky s hromadným startem:

Muži: 1. Valnes (Nor.) 50:50,6, 2. Poromaa (Švéd.) -0,9, 3. Fähndrich (Švýc.) -1,1, 4. Golberg (Nor.) -7,0, 5. Moch (Něm.) -7,5, 6. Amundsen (Nor.) -7,9, ...38. Fellner (ČR) -20,4.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Amundsen 3:07:51, 2. Valnes -1:34, 3. Nyenget (Nor.) -1:42, 4. Lapalus (Fr.) a Moch oba -1:47, 6. Klee (Švýc.) -1:51, ...31. Fellner -6:52.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 34 závodů): 1. Amundsen 964, 2. Valnes 762, 3. Golberg 761, 4. Klaebo (Nor.) 734, 5. Halfvarsson (Švéd.) 559, 6. Musgrave (Brit.) 480, ...12. Novák 425, 103. Fellner 25, 110. Černý 21, 122. Šeller (všichni ČR) 14.

Ženy: 1. Svahnová 53:49,7, 2. Karlssonová (obě Švéd.) -0,4, 3. Hennigová (Něm.) -1,6, 4. Sundlingová (Švéd.) -2,4, 5. Stadloberová (Rak.) -3,0, 6. Claudelová (Fr.) -3,8, ...14. Janatová (ČR) -14,6.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Digginsová (USA) 3:34:14, 2. Sundlingová -43, 3. Karlssonová -44, 4. Niskanenová (Fin.) -49, 5. Svahnová -58, 6. H. Wengová (Nor.) -57, ...18. Janatová -4:40.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 34 závodů): 1. Digginsová 1067, 2. Brennanová (USA) 875, 3. Ribomová (Švéd.) 862, 4. Svahnová 854, 5. Carlová (Něm.) 776, 6. Anderssonová (Švéd.) 680, ...25. Janatová 314, 65. Beranová 64, 70. Antošová (obě ČR) 57.