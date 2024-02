Gáboríkova půvabná žena: Ukázala luxusní chatu!

Nedávno ji koupil a už v ní stihl přivítat nový kalendářní rok. Řeč je o luxusní chatě v Donovalech na Slovensku, kterou si pořídil známý exhokejista Marián Gáborík (41). Manželka někdejší hvězdy NHL navíc odhalila, jak to uvnitř vypadá. Nutno uznat, že je to velká nádhera!

Až 24 a půl milionu korun. Na takovou částku se podle informací slovenského serveru Šport24 mohla vyšplhat cena přepychové chaty o rozloze 361 metrů čtverečních, kterou před několika měsíci koupil bývalý hokejista Marián Gáborík. Legendární forvard nezahálel a novou nemovitost začal okamžitě využívat. V chatě totiž strávil s rodinou příchod nového kalendářního roku.

A jak to vypadá uvnitř? To částečně prozradila Ivana, sympatická manželka vítěze Stanley Cupu. Konkrétně na sociálních sítích zveřejnila video, jak v chatě uklízí. Díky ní si mohli její sledující na instagramu prohlédnout, jak to vypadá v jejich ložnici. Ta je prakticky spojená s koupelnou, protože uprostřed místnosti se nachází přenádherná vana.

Nejedná se ale o jedinou krásu v interiéru stavby. Za zmínku stojí třeba i velice prostorný obývák, jehož součástí je i stylový krb. Mimo jiné najdete v chatě i biliardový stůl, který je doplněn o krásný výhled na okolí. Nechybí ani vinotéka, sauna nebo oslňující kuchyňská deska s krystaly. A co se nachází před chatou? Tak například wellness nebo vířivka, kde si mohou Marián s Ivanou krásně odpočinout.

Bývalý slovenský reprezentant myslel ale i na své děti. „Co se týče obce Donovaly, tak tam se nám líbilo především prostředí. I pro děti je to tam super, a to nejen v zimě, ale i na jaře či v létě. V zimě je tam nicméně plus v podobě velké lyžovačky. I lokalita je fajn. Od Trenčína to není daleko. Máme tam hodně přátel a známých,“ přiblížil Gáborík webu Šport24. Vypadá to tedy, že trenčínský rodák našel ideální místo na relax.