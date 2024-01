Lídři české dvacítky za pět let: stabilní místo v NHL i TOP evropský bek

Video se připravuje ... Češi měli ve svém kádru nejproduktivnějšího hráče šampionátu i nejlepšího nahrávače. Velmi slušná vizitka týmu, který přivezl z hokejového mistrovství světa juniorů senzační bronz. A právě i skvělé individuální výkony byly klíčem k úspěchu. Deník Sport a web iSport.cz připravil pět klíčových mužů medailového tažení a předpovídá jejich šance na prosazení se v dospělém hokeji. Kdo má NHL na dosah a kdo pronikne „pouze“ do extraligy?

Jiří Kulich Kanadské body na turnaji: 12 (6+6), nejproduktivnější hráč mistrovství světa juniorů, člen All Star týmu turnaje Hokejová charakteristika: ZABIJÁK Když se řekne kapitán, tak se člověku vybaví lídr na ledě i v kabině. Přesně takový Jiří Kulich byl. Svým herním uměním táhl českou ofenzivu. Jeho střela je smrtící zbraň, což věděli i soupeři. Proto si ho při přesilovkách dobře střežili. I přesto si česká pětadvacítka dokázala najít cestu ke skórování. Kulich ale není jenom střelec. Své spoluhráče dokázal zásobovat i přihrávkami a je silný v osobních soubojích. Zkrátka připravený na dospělý hokej. Zároveň se ukázal jako správný kapitán a vůdce mančaftu, který nikdy neztrácel víru v úspěch. Kde může být za pět let: STABILNÍ HRÁČ NHL Do budoucna se těšte, že český kanonýr bude předvádět podobné věci i v NHL. Má k ní už opravdu blízko. Je jen otázkou času, než si ho Buffalo vytáhne nahoru a zpátky už nevrátí. Kulich ví, co chce, a jde si tvrdě za tím. V hlavě to má srovnané. V NHL může v příštích letech atakovat hranici 50 až 60 bodů za sezonu, a to díky komplexnosti a skvělému bruslení. Trumfem může být i pro mistrovství světa v Praze. Tenhle borec je prostě připraven!

Matyáš Melovský Kanadské body na turnaji: 11 (1+10), třetí nejproduktivnější hráč mistrovství světa juniorů, společně s Američanem Cutterem Gauthierem nejlepší v počtu nahrávek Hokejová charakteristika: TVŮRCE Před šampionátem ho možná málokdo znal. Matyáš Melovský ale patřil po celé mistrovství k ofenzivním tahounům českého týmu. Jeho největší předností je šikovnost a obrovský přehled ve hře. Ne nadarmo ho trenér Patrik Augusta zabudoval do první přesilovkové formace. V ní bylo jeho úkolem, stejně jako ve hře pět proti pěti, vymyslet nečekanou přihrávku, kterou dostane spoluhráče do šance. Výbornou práci odváděl i v defenzivě a v oslabení. Kde může být za pět let: PŘEDNÍ HRÁČ V EVROPĚ Melovský aktuálně hraje v QMHL v týmu Baie-Comeau Drakkar. Zatím nebyl draftovaný, ale výkony na šampionátu si hlasitě řekl o to, aby si ho v červnu v Las Vegas některý z týmů vybral. Dalším krokem by mohla být AHL, kde by dál rozvíjel své dovednosti. Jedná se o komplexního celoplošného hráče, který dokáže být produktivní. V tom má proti konkurentům výhodu. Se svým potenciálem by se do NHL mohl prodrat. Stylem hry připomíná Nicklase Bäckströma. Radost Matyáše Melovského po vedoucí brance v první třetině semifinálového duelu se Švédskem • Foto ČTK / AP / Adam Ihse

Ondřej Becher Kanadské body na turnaji: 10 (3+7), šestý nejproduktivnější hráč mistrovství světa juniorů Hokejová charakteristika: RYCHLÍK Už před šampionátem měl výbornou sezonu. Tu si ale bronzovou medailí ještě vylepšil. Českého centra zdobí především velká rychlost a přehled ve hře. Díky tomu dokáže lehce frnknout defenzivě nebo vymyslet přihrávky, které obrana soupeřů nečeká. Na turnaji se zlepšoval zápas od zápasu, až se z něj stal klíčový muž sestavy. Zároveň ho stejně jako Melovského mohli trenéři využít ve všech herních situací. Kde může být za pět let: NA HRANĚ NHL V kariéře udělal za poslední rok obrovský skok dopředu, což potvrdil i Patrik Augusta. Ve WHL se mu daří na výbornou, je produktivní (16+29). Výkony na mistrovství ho výrazně přiblížily k tomu, aby si ho týmy na draftu vybraly klidně už ve druhém kole. Je to další hráč, který se bude ucházet o místo v NHL. Jeho hra má všechny aspekty, které moderní hokej vyžaduje. Důležité pro něj bude, aby ještě zesílil a nabral svalovou hmotu. Připomíná Dylana Larkina z Detroitu. Ondřej Becher, jeden z hrdinů bronzového obratu proti Finsku • Foto Profimedia.cz

Tomáš Hamara Kanadské body na turnaji: 7 (2+5), druhý nejproduktivnější obránce mistrovství světa juniorů Hokejová charakteristika: JISTOTA Klíčový muž české defenzivy. Se zkušenostmi z předchozích dvou šampionátů patřil k hlavním osobnostem týmu. Pro spoluhráče byl velkou podporou a snažil se kabinu uklidňovat. Jeho předností byla spolehlivá obranná hra s vynikající rozehrávkou, ve které jen málokdy chyboval. Velmi platný ale byl i pro ofenzivu a přesilové hry, kdy na modré čáře rozdával puky do stran a nabíjel Jiřímu Kulichovi na střelu z první. Kde může být za pět let: TOP OBRÁNCE EVROPSKÝCH SOUTĚŽÍ Postupně dorůstá do dospělé reprezentace. Výkonnostně na to určitě má. Byl draftovaný Ottawou a jeho dalším krokem bude, aby se dokázal prosadit v AHL. Na farmě bude chtít Senators ukázat, že kvalita jeho hry je na takové úrovni, aby se podíval i do NHL. Pokud se mu to nepodaří, může být oporou zadních řad týmů z předních evropských soutěží a pravidelně jezdit na akce Euro Hockey Tour. Jeho hra se podobá té, kterou předvádí v Torontu Morgan Rielly. Nadšený Tomáš Hamara bezprostředně poté, co rozhodl utkání o bronz na MS juniorů • Foto ČTK