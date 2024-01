Hudebník Karel Vágner: Věděl o mém rekordu

Karel Vágner si s Franzem prý před 16 lety padli do noty. • Foto Profimedia.cz

S 278 góly je historicky nejlepším střelcem slavné Amfory. Nepočítaně mu jich přesnými pasy nachystaly legendy František Veselý a Antonín Panenka. Císaře Franze ale muzikant Karel Vágner (81), který v mládí na postu gólmana kopal nejvyšší dorosteneckou soutěž, poznal až díky letitému kamarádovi podnikateli Františku Piškaninovi (76). Ten se dal po revoluci dohromady s majitelem německého uzenářského impéria Rudolfem Houdkem (†94), rodákem z Ústí nad Labem, jenž byl dlouhá léta největším mecenášem a od roku 1961 členem představenstva Bayernu. „Říkali jsme mu děda Houdek. Byl duchovním otcem Bayernu. Jezdívali jsme s ním do Mnichova na fotbal, na olympijském stadionu měl svou loži. A taky na hory do Alp, kde měl chalupu. Když v lednu 2008 zemřel, na pohřbu, resp. na karu, jsem potkal Beckenbauera. Jak mě viděl, tak spustil: Hi, herr Vagner, vas ja znat, 278 gólů, Amfora…“ zavzpomínal Vágner pro Blesk. „Podlomila se mi kolena. Franz a Gary Lineker byli v mládí moje fotbalové vzory. Vzápětí mi samozřejmě došlo, že mě Franz vůbec nezná a že to na mě celé ušil Franta Piškanin. Ale pak mě Beckenbauer posadil ke stolu vedle Gerda Müllera, Uweho Seelera a docela dlouho jsme si povídali…“