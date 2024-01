Češi v ráji házené, ME začínají s gigantem. Těžká skupina, ví kouč

V Německu je házená druhým nejpopulárnějším kolektivním sportem hned po fotbale. Tamní bundesliga platí za nejlepší a nejvyrovnanější ligu na světě, je plná cizinců, peněz a fanoušků. Pro ty české je mistrovství Evropy za rohem, národní tým odehraje skupinu v Mnichově v olympijské hale. Paradoxní je, že EURO hostí házenkářská bašta poprvé v historii! Doteď měla zájem pouze o světová mistrovství. V Německu se uskutečnilo MS už šestkrát, naposledy v letech 2007 a 2019. A bude se tam hrát opět za tři roky.

Nyní dorazí do velké země výhradně evropská smetánka. I s Českem. „Měli jsme velmi dobrou přípravu,“ pochvaluje si sedmačtyřicetiletý trenér Sabaté před čtvrtečním vstupním duelem s gigantem z Dánska.

Češi byli do skupiny F vylosováni ze třetího výkonnostního koše. Papírově by neměli stačit na Dánsko a Portugalsko, Řecko je outsider. „O Dánsku se nemusíme bavit. V posledních letech vyhrálo všechno, co se dalo,“ narážel na tři tituly mistrů světa v řadě, což je unikátní počin. „Na začátek je to velký oříšek, oni jsou velký favorit a půjdou si pro vítězství,“ zdůraznil střelec z dálky Stanislav Kašpárek.

Silní jsou i Portugalci, s nimiž by si to měli Mrkva a spol. rozdat o druhé postupové místo. Právě sobotní partie bude klíčová. „Mají hráče v zahraničních klubech a zúčastnili se poslední olympiády,“ připomněl Sabaté jejich deváté místo z Tokia.

Nepodceňuje ani Řeky, nejméně známého a respektovaného soka. „Většina zápasů se bude rozhodovat v posledních minutách. Proto musíme od začátku do konce soustředění na detaily,“ nabádal trenér, jenž vede na klubové úrovni polskou Wislu Plock.

Český výběr postrádá hvězdy typu Jíchy, Filipa, Jiříčka či Galii. Vzadu to bude tradičně stát na brankáři Tomáš Mrkvovi, který pravidelně chytá v německém Kielu pod trenérem-krajanem Filipem Jíchou. Vytížený je dost a na ME bude ještě víc. O góly se mají starat spojky Matěj Klíma z Lipska, Tomáš Babák z Bergischer HC, Kašpárek z Bukurešti či zkušené křídlo Jakub Hrstka (DRHV o6). „V jednom zápase můžeme porazit kohokoliv. Tým má velkou chuť růst a zlepšovat se,“ uvedl Sabaté, jenž je ve funkci od února minulého roku.

Hráči se do německých hal těší. Lepší prostředí pro provozování svého sportu na světě nenajdou. „Má to být jeden z největších turnajů za poslední dobu. Očekávání jsou velká. Haly mají být vyprodané. Bude to velký boom. Jdeme na to,“ prohlásil bojovně sedmadvacetiletý Kašpárek.

Předloňský titul obhajují Švédové, kteří porazili ve finále Španělsko. Dánové, první protivník českého celku na turnaji, skončili na Slovensku a v Maďarsku třetí.

Další favority hledejme ve Francii, v Chorvatsku, Norsku, nejvyšší ambice má domácí Německo, které poženou diváci a dost možná také rozhodčí.

Pro Česko by byl úspěch průnik ze skupiny mezi elitní dvanáctku. „Věřím, že čeští fanoušci budou slyšet víc než dánští, portugalští a řečtí,“ usmál se Tomáš Piroch, jehož koučuje Sabaté v Plocku. „Na každém tréninku je natěšený a možná i lehce nervózní. Taky pro něj je to něco speciálního. Pro mě je příjemné, že vím, co od něj mám čekat a co on ode mě. Systém je stejný jako v klubu, takže je to pro mě všechno jednodušší. Když to člověk nemá zažité, je to mnohem těžší,“ dodal třiadvacetiletý házenkář.

V mužstvu funguje i jako komunikační spojka mezi hráči a trenérem. Jeho myšlenky často přenáší do češtiny, aby to bylo pro krajany srozumitelnější. „Jsem dál v chápání španělské angličtiny,“ usmál se Piroch, jenž bude mít v Mnichově podporu nejbližších. „Koupili si jednu řadu,“ informoval před startem prestižního šampionátu.

Program Česka ve skupině F

vs. Dánsko ve čtvrtek 11. ledna 20.30 hod.

vs. Portugalsko sobota 13. ledna 18.00

vs. Řecko pondělí 15. ledna 18.00

Pozn. Česko odehraje všechny tři zápasy v Mnichově. Postupují první dva týmy.

Kde se hraje ME (kapacita)