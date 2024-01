Šampionky, které mají dohromady 16 fedcupových titulů, vyhlížejí zlatíčka: Tenisový Babyboom

Nejkrásnější období života každé ženy, týdny radostného očekávání, proměna i přání, aby všechno běželo jako po drátkách – těhotenství. Rok 2024 bude ve znamení českého tenisového babyboomu!

Místo devíti měsíců plahočení se na okruhu jsou teď v jiném kolotoči. Ve výjimečných časech, kdy nakládanou okurku klidně zapijí kakaem. A rozpláče je třeba i nevynucená chyba hráčky v televizním přenosu. JINÝ STAV!

Změny psychického i fyzického rozpoložení teď vstřebávají šťastné šampionky Petra Kvitová (33), Barbora Strýcová (37), Lucie Hradecká (38) a Andrea Sestini Hlaváčková (37). Ve Fed Cupu vyhrály dohromady 16 trofejí.

Nová kapitola

„V létě očekáváme miminko,“ podělila se po silvestrovském veselí o radostnou novinu Kvitová, dvojnásobná wimbledonská královna a manželka trenéra Jiřího Vaňka (45). Po rodině prahla a těší se na novou kapitolu života.

Rady jí můžou dát už ostřílené matadorky Strýcová s Hlaváčkovou. Bára s expertem přes módu Petrem Matějčkem vychovává dvouletého syna Vincenta. Andrea s milovaným Italem Fabriziem Sestinim zase o dva roky starší dcerku Isabellu. Oba prckové se co nevidět dočkají sourozence.

„Přála jsem si mít dvě děti. To je tak akorát,“ vyprávěla Strýcová během loňského rozlučkového US Open v rozhovoru pro iSport.cz. Co naplánovala, fofrem mění v realitu.

I Hradecká, partnerka kouče Davida Vydry (50), si před rokem zase představovala hlavně pohodu a větší prostor pro gaučink. Ten jí ale brzy skončí…