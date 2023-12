Zbytečně ztracená sezona? Rozbor, proč Ledecká rok nezávodila

Všechno to začalo vloni v srpnu, když Ledecká upadla na skateboardu a zlomila si klíční kost. V Motole pak absolvovala operaci, při níž dostala do těla šrouby.

„Ne, že by to udělali v Motole špatně, ale pak se jí to nehojilo. Tělo šrouby nepřijalo,“ líčí zdroj, který si nepřál být jmenován.

Začátek sezony se blížil, ale Ledecká se nemohla hnout dál.

„Musíme si počkat, až ta kost pořádně sroste. Kdybych na to spadla, tak by to byl velký problém a nedalo by se to už řešit tak jednoduše. Bolí to víc než normálně,“ líčila Ledecká během loňského podzimu.

Nakonec jí pomohl vlivný sponzor Red Bull, který svým hvězdám poskytuje nadstandardní podmínky. Po konzultaci s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem se Ledecká přes svou spojku u rakouské firmy Roberta Trenkwaldera dostala na věhlasnou kliniku Kettenbrücke v Innsbrucku, kde ji v listopadu podruhé operoval chirurg Gernot Sperner.

„Byla tam komplikace, došlo k reoperaci. Kvůli ní se zranění natáhlo přes celou sezonu,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Fiedler.

Ledecká se ještě před koncem sezony stihla vrátit na snowboard, kde ve Světovém poháru nasbírala vítězství a druhé místo. Proti návratu na lyže hovořilo přílišné riziko rychlostních lyžařských disciplín. Argumentem pak mohla být taky snaha neztratit chráněné pořadí ve Světovém poháru. Ačkoli to sama Ledecká popírala.

„Já bych naskočila do sezóny okamžitě. Chráněné pořadí? To jste mě rozesmáli, teda…“ líčila během jarního rozhovoru. „Nikdy jsem s pořadím nekalkulovala. Mě baví závodit a závod není jenom o pořadí, přece. Jak vás tohle vůbec napadlo? Těšila jsem se, až bude podepsaná repre smlouva a budu už smět závodit. Já nepotřebuju chráněné pořadí! Já potřebuju závodit!“

Na lyže se Ledecká vrátila ještě během jara, začala dohánět tréninkové manko a znovu si zvykat na své nové lyže značky Kästle.

„Ten začátek byl nesmělejší, bych řekla… Ze začátku mě ta kost dost bolela. Pak jsem naskočila do snowboardových závodů, tam to bylo lepší. Když jsem se vrátila na lyže, už jsem mohla dělat skoro všechno,“ líčila Ledecká. „Ze začátku jsem byla nejpomalejší na startu. Opadly mi ruce, měla jsem špejličky, což u mě není zvykem, mám občas ruce nařachlé až dost.“

Na startu závodního víkendu ve Svatém Mořici je už Ledecká stoprocentně připravená na návrat. Má za sebou dlouhou přípravnou sezonu, její návrat se začátkem zimy odložil jen kvůli špatnému počasí na Matterhornu.

Ve Svatém Mořici ji na úvod čeká ostrý test na náročné technické trati plné zatáček a skoků do neznáma.

„Je to poměrně těžký sjezd, pro holky je to jedna z nejtěžších tratí,“ říká Fiedler. „Jsou tam dva skoky, hodně míst, kde není vidět. Je to náročné na prohlídku i čtení tratě. Myslím, že se Ester velice těší na závodní rytmus a atmosféru závodu. Nebude váhat, něco zkoušet. Půjde do toho. Každý výsledek do desítky bude skvělý. Cokoli na bedně je perlička…“