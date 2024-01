Řezník Rudi Houdek z Čech byl nejlepší přítel Beckenbauera: Dal Franzovi první auto

V roce 1963 bylo Franzi Beckenbauerovi ( †78) 18 let. Tehdy dostal první auto, ojetý Mercedes SL. Dárcem byl jeho kamarád, český »táta« a majitel řeznické firmy Rudolf Houdek (†94) z Ústí nad Labem, v té době už třetím rokem člen správní rady Bayernu.

Kariéru budoucí fotbalové legendy ovlivnil Houdek zásadně. V Bayernu se o něj postaral, stal se jeho prvním sponzorem a postupně se sblížili. Když Rudolf Houdek 3. ledna 2008 zemřel na selhání ledvin v 94 letech, byl nejdéle sloužícím členem správní rady bavorského velkoklubu.

„Rudi byl veteránem Bayernu. Byl to můj nejstarší přítel. Potkal jsem ho v roce 1963 a doprovázel mě jako hráče, funkcionáře a kamaráda posledních čtyřiačtyřicet let. Byl dobrosrdečný a vždy velkorysý. Bude mně i klubu moc chybět,“ řekl Franz Beckenbauer, tehdy prezident Bayernu, na Houdkově pohřbu.

46 let v Bayernu

Houdek, jehož proslulé uzenářství v Ústí koncem války těžce zasáhlo spojenecké bombardování, se ještě v roce 1945 s rodinou – měl tehdy už tři děti – přesunul do německého Starnbergu, což je město 20 kilometrů jihozápadně od Mnichova. I tam za pár let vybudoval prosperující firmu. Ve správní radě Bayernu byl 46 let, až do své smrti.

Houdek byl opravdovým fanouškem, kromě návštěv na Bayernu až do osmdesátých let s manželkou Waggi objížděl všechny světové šampionáty. Sepp Herberger, Helmut Schön, Fritz Walter, Uwe Seeler – fotbalové idoly té doby – byli jeho přátelé. „Rudi byl jedinečný člověk. Skvělý přítel, velký podnikatel,“ opěvoval ho Seeler (†85), někdejší hvězda světového fotbalu a Hamburgeru SV. Houdka osobně znal i muzikant Karel Vágner (81). „Říkali jsme mu děda Houdek. Jezdívali jsme s ním do Mnichova na fotbal, na olympijském stadionu měl svou lóži. A taky na hory do Alp na jeho chalupu. Na jeho pohřbu jsem se seznámil s Beckenbauerem,“ zavzpomínal.