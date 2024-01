Mrkva vyhlíží start s obrem. Těší se na kamaráda, zranění popsal jako v NHL

Dobrý gólman, základ úspěchu. V házené to platí taky. Česko by ho na mistrovství Evropy v Německu mít mělo. Tomáš Mrkva (34) má zkušenosti z velkých turnajů i lítých bundesligových bitev. Ve slavném THW Kiel ho vede krajan Filip Jícha a ve čtvrtek mu bude držet na dálku palce, ať otráví věhlasné střelce z Dánska. „Můžeme trápit i ty nejlepší,“ prohlásil Mrkva, jehož před startem ME trápilo lehčí zranění.

Vyfasovat na úvod šampionátu toho největšího favorita? To úplně nechcete. Pro české házenkáře je to však realita, které se musí postavit čelem. Výhra se nečeká, přijatelná porážka sebevědomí spíš posílí, než ho sníží. Bude to hodně o brankáři Tomáši Mrkvovi, aby Sabatého soubor nevstoupil do turnaje levou nohou.

Odchovanec Zubří je nástupcem Martina Galii a Petra Štochla, dvou person uplynulých dvaceti let. Dlouho jim dělal garde, učil se. Po konci jejich úctyhodných kariér převzal reprezentační branku pod svou správu. Jedničkou už je několik sezon, tým se na něj může spolehnout.

Dobrácký gólman s přezdívkou „Ludva“ je připraven na další výzvu. Ve čtvrtek večer na něj budou pálit Dánové, ti nejlepší z nejlepších. Borci, kteří třikrát v řadě vyhráli mistrovství světa, což se do té doby nikomu v historii nepodařilo. V Německu budou usilovat o evropský titul, který jim před dvěma lety těsně unikl (3. místo).

S Čechy by si měli poradit, ovšem Mrkva a spol. se nedají bez odporu. Problém je, že se elitní gólman těsně před velkou akcí zranil. Nejde o problém, které by ho vyřadil z ME, ale mírná nervozita kolem opory panuje. „Doufám, že to dostanu na takovou úroveň, aby mě to nijak nelimitovalo. Jde o zranění v dolní polovině těla, jak říkají krásně v NHL,“ usmál se brankář Kielu.

V Německu žije už dlouhá léta, takže si dokáže živě představit, jak bude vypadat celý šampionát. Bude to velké, působivé. Zápasy v útulných, plných halách, skvělá propagace a vysoká sportovní úroveň. Svým dílem chtějí k povedené akci přispět i Češi, kteří se rozhodně neřadí k favoritům.

„Určitě to bude perfektní,“ nepochyboval Mrkva. „Všichni se máme na co těšit. Němci si budou chtít udělat neuvěřitelnou reklamu, jak to umí. Bude to na neuvěřitelné úrovni. Minule byly omezené kapacity v halách, teď to už pojede na plné pecky,“ nemohl se dočkat startu mistrovství.

Do olympijského Mnichova to mají blízko i čeští příznivci házené. Za hráči se chystají rodiny, kamarádi. Mrkva nebude výjimkou. „Doufám, že už zemědělci nebudou stávkovat,“ prohodil brankář s úsměvem v narážce na sociální pnutí v zemi, které má vliv i na fungování vlakové dopravy.

„Co mám zprávy, je na všechny zápasy ve skupině vyprodáno. Na tu atmosféru se obrovsky těším,“ informoval klíčový muž české sestavy, jenž bude mít ve čtvrtek proti sobě bývalého parťáka z Kielu.

Slavný Niklas Landin Jacobsen (35) pomáhal Mrkvovi se zabydlováním se v německém velkoklubu. Po minulé sezoně se vrátil do Dánska, kde chytá za Aalborg. „Perfektně jsme si sedli, lidsky i sportovně. Naše dvojice nakonec dotáhla klub k titulu,“ zavzpomínal si na společné časy. „Už jsme si vyměnili pár zpráv. Těším se i na jeho bratra Magnuse,“ dodal.

Program Česka ve skupině

Dánsko - čtvrtek 11. ledna (20:30)

Portugalsko - sobota 13. ledna (18:00)

Řecko - pondělí 15. ledna (18:00)

Pozn. Česko odehraje všechny tři zápasy v olympijské hale v Mnichově. Postupují první dva týmy.