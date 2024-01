Hudáček o konci na Jágrově Kladně: Slova plná sebelítosti!

Překročili únosnou mez. Hokejové Kladno v čele s Jaromírem Jágrem (51) minulý týden podepsalo kontroverzního gólmana Júlia Hudáčka (35), aby ho za dva dny kvůli ostré kritice sportovní veřejnosti propustili. Nyní se slovenský brankář k celé situaci vyjádřil.

Já nic, já muzikant. Zhruba takhle působí oficiální Hudáčkovo vyjádření ke kauze jeho působení u kladenských Rytířů. Pokud byste čekali sebereflexi a uznání chyby v podobě působení propagandistické KHL, jste hluboce na omylu. Už dříve Hudáček uvedl, že by se do ruské nejvyšší hokejové soutěže rád vrátil. „Prioritou je návrat do Ruska. Dokud jsem zdravý a mám výkonnost, chci chytat v co nejlepší lize a za co nejlepší peníze. Ale jde i o motivaci. Jsem vychovaný tak, abych si stále dával co nejvyšší cíle,“ řekl Hudáček pro slovenský list Pravda.

„Ve světle událostí posledních dní a negativní mediální kampaně, která byla proti mně vedena, chci tímto prohlášením uvést věci na pravou míru a vyvrátit nejhorší lži a nesmysly," litoval se Hudáček hned na úvod prohlášení, které zveřejnil web Hokej.cz. „Činím tak zejména kvůli své rodině a svým dětem, ale také s ohledem na všechny ostatní, kteří by se mohli velmi snadno ocitnout v podobné situaci," doplnil. Následně se ohradil proti válce na Ukrajině, přičemž dodal, že nikdy slovně ani žádným jiným gestem nebo jiným způsobem nevyjádřil podporu ruskému režimu.

Mimo jiné odsoudil i kritiku hokejového experta Jakuba Koreise (39) a šéfa hokejového Trenčína Miloše Radosy, které označil za toxické fanatiky. Právě předseda představenstva slovenské Dukly vyzval Hudáčka, aby kladenské odškodné 367 tisíc korun věnoval dětem z Ukrajiny.

Co na to někdejší strážce klece Pardubic či Sparty? „Pana Radosu ujišťuji, že peníze věnuji na charitu," prozradil. To ale byla jediná světlá chvilka z jeho prohlášení. Aby toho nebylo málo, svůj vyhazov z Kladna přirovnal k režimu před rokem 1989 a dokonce se oháněl Listinou základních práv a svobod!

Kompletní Hudáčkovo prohlášení naleznete zde:

Především chci jasně a důrazně prohlásit, že jsem a vždy jsem byl naprosto jednoznačně proti válce na Ukrajině. Chci také zcela jasně zdůraznit, že jsem nikdy slovně ani žádným gestem či jinak nevyjádřil podporu ruskému režimu. To je holý fakt a snažit se mi namluvit něco jiného je účelová manipulace. Samozřejmě jsem se v několika rozhovorech vyjádřil ke svému osobnímu životu v Rusku, který jsem vedl jako hokejista (spolu se stovkami dalších hokejistů z České republiky, Slovenska, Finska, Švédska, Kanady atd.) Byl to dobrý a normální život, který jsem žil především v klubu a s vlastní rodinou, tak jako je tomu v životě hokejisty všude na světě.

Nicméně jsem se bohužel stal obětí nenávistné kampaně, v níž si na mně lidé jako pan Koreis nebo Radosa vybíjejí svou frustraci a pod praporem strážců falešné morálky ničí životy a kariéry normálních hokejistů. Kdyby šlo jen o mě, asi bych nad tím mávl rukou. Za dobu svého působení jsem dokázal, že hokej hrát umím, že vždy bojuji za svůj tým, že ze sebe vydávám maximum na ledě i mimo něj a hlavně že ctím zásady fair play. Ve sportu i v životě.

Útoky na mou osobu se bohužel rozšířily z hokejového prostředí do celé společnosti a staly se ukázkovým příkladem toho, jak lze člověku zničit kariéru a například ukončit pracovní smlouvu, přestože ji nijak neporušil. A to jen kvůli domnělým názorům a zjevným pomluvám v médiích. Ve svých 35 letech se s tím dokážu vyrovnat, ale co by něco takového udělalo s kariérou dvacetiletého hokejisty, je zřejmé. Doba, kdy se vyhazovalo za byť jen domnělé názory, není zase tak daleko a rozhodně se k ní nechci vracet.

V roce 1989 si naši rodiče vybojovali demokracii, svobodu slova a svobodu cestovat, žít a pracovat v zemi, kterou si sami vybrali. Respektuji názory ostatních a velmi si přeji, aby se s podobným respektem přistupovalo ke všem. Dokonce i ti, kteří mají jiný názor na hraní v KHL nebo na jakoukoli jinou práci v Rusku. Osobně znám mnoho lidí, kteří v Rusku pracují i za současné situace - lékaře, učitele, právníky i podnikatele. Ti sice nejsou pod stejným mediálním lynčem jako my hokejisté, ale byl bych nerad, aby například lékař, který léčí pacienty v Rusku, byl po návratu na Slovensko nebo kamkoli jinam po čase vyhozen z práce. Protože to je totéž, jako když někoho vyhodíte jen kvůli jeho rase, náboženskému přesvědčení nebo sexuální orientaci, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

V mém případě je situace o to absurdnější, že jsem v roce 2022 odešel hrát do Kazachstánu, za Barys Astana. Kazachstán je nezávislý stát, jehož hlavním městem je Astana. Klub samozřejmě hraje i soutěž KHL proti řadě ruských klubů. Ale tohle je o kazašském klubu a o mém životě v Kazachstánu. Pokud je to důvod k veřejnému lynčování, pak si myslím, že svět není v pořádku.

Proto žádám novináře, hokejové odborníky, komentátory a významné hokejové osobnosti, aby pečlivě zvažovali, co píší a říkají, protože to má obrovský dopad. Mnohdy slova bolí víc než fyzické násilí. Využívejte svou veřejnou moc k šíření pozitivních věcí, ne k šíření nenávisti, lží a pomluv.

Původně jsem chtěl nad celou touto podivnou mediální kauzou mávnout rukou a neztrácet čas s toxickými fanatiky, jako jsou pánové Koreis a Radosa. Ale poté, co se moje malá dcera vrátila domů s pláčem, jsem změnil názor a rozhodl jsem se bojovat. A to jak tímto veřejným prohlášením, tak právními kroky. Zlu, pomluvám a obyčejným lžím a manipulacím je třeba se bránit. A pana Radosu ujišťuji, že vysouzené peníze věnuji na charitu."