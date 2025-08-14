Předplatné

ONLINE: Austria - Baník 1:1. Prekop se trefil z penalty, po pauze přišlo srovnání

Erik Prekop (v bílém) uniká soupeřům z Austrie Vídeň
Erik Prekop (v bílém) uniká soupeřům z Austrie VídeňZdroj: Profimedia
Jiří Boula kličkuje mezi protihráči z Austrie Vídeň
Fotbalisté Baníku před zápasem na hřišti Austrie Vídeň
Ve Vídni sice nebylo plno, atmosféra ovšem byla skvělá
Daniel Holzer slaví gól proti Austrii
Trenér Stephan Helm z Austrie
Na snímku Daniel Holzer z Ostravy
Zleva Erik Prekop z Ostravy a I Kang-hi z Austrie
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Fotbalisté Ostravy v odvetě třetího předkola Konferenční ligy usilují o postup na venkovním hřišti. Trenér Pavel Hapal a jeho svěřenci se ve Vídni proti Austrii pokouší udržet divokou domácí výhru 4:3. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

11

Baník před týdnem na stadionu ve Vítkovicích v bláznivém zápase brzy prohrával, ve 49. minutě už ale vedl 3:1. Austria dokázala vyrovnat a konečný výsledek stanovil v 82. minutě Erik Prekop. Ani jeden ze soupeřů nemá v úvodu sezony ideální formu.

Anketa
Postoupí Baník do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Celkově 2811 hlasů

