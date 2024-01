Kadeřábek o konci v repre: Šilhavý? Neměl jsem důvěru. Návrat vyloučil

Pavel Kadeřábek vyloučil možnost návratu do fotbalové reprezentace, na jeho rozhodnutí nic nezmění ani nástup nového trenéra Ivana Haška do funkce. Řekl to v rozhovoru s ČTK zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje. Jednatřicetiletý obránce či záložník touží s Hoffenheimem po návratu do evropských pohárů po tříleté pauze. Smlouvu v klubu, v němž působí od roku 2015, má do června příštího roku, budoucností se proto zatím nezabývá.

Kadeřábek ukončil reprezentační kariéru v březnu 2022 s bilancí 48 odehraných zápasů a tří vstřelených branek. „Důvodů, proč jsem to rozhodnutí udělal, bylo víc. Hlavní důvod nebyl kvůli (tehdejšímu) trenérovi ( Jaroslavu Šilhavému ), samozřejmě to byl nějaký střípek v mozaice. Všichni to asi vědí, všude se o tom psalo, nikdy jsem o tom moc nemluvil. Samozřejmě nebylo ideální, jak probíhalo EURO (2021) z mého hlediska. Důvěru jsem neměl, ale byl to jen jeden střípek v mozaice,“ uvedl sparťanský odchovanec.

„Hlavní bylo v tu dobu to, že jsem si procházel vlnou zranění. Dva roky jsem se nemohl dostat do tempa, tři zápasy jsem odehrál a dalších deset jsem byl zraněný, pak jsem jich zase odehrál pět a dalších pět vynechal. Pořád se to točilo dokola a nevěděl jsem jak,“ podotkl Kadeřábek.

Roli hrála i rodina. „Člověk s ní tráví o repre pauzách víc času, když skončí sezona, tak nelítá na repre. To byly tři hlavní důvody, proč jsem skončil. To, že teď nastoupil nový trenér, moje rozhodnutí nezmění,“ řekl Kadeřábek. Národní tým převzal ve čtvrtek Ivan Hašek .

S Hoffenheimem si Kadeřábek v minulosti dvakrát zahrál skupinu Evropské ligy a jednou i Ligu mistrů. „Poslední léta jsou pořád stejná. S (bývalým) trenérem (Julianem) Nagelsmannem jsme nastolili laťku, že bychom chtěli hrát v Evropě a takový cíl máme i teď. Držíme se na sedmé pozici a na ní se chceme udržet. Tím, že Německý pohár nejspíš vyhraje někdo z celků, kteří hrají Ligu mistrů, nebo Evropskou ligu, se pohárová příčka posune na sedmé místo,“ prohlásil pražský rodák.

Kontrakt má do června 2025. „Nechávám tomu otevřená vrátka, protože ještě je to rok a půl. Vždycky v této době, rok až rok a půl před koncem smlouvy, jsem v Hoffenheimu prodlužoval, ale to už teď není ten případ. Na konci smlouvy mi bude třiatřicet, situace je jiná. Nepamatuju si, že by Hoffenheim prodloužil smlouvu s někým, komu by bylo třiatřicet. Teď se to podle mě stalo poprvé s brankářem (Oliverem) Baumannem, kterému je třiatřicet a prodloužil smlouvu o dva roky. Do té doby šli všichni třiatřicátníci pryč,“ konstatoval Kadeřábek.

„Ti hráči zase byli v jiné pozici než já, většinou nehráli. Já jsem v pozici, že hraju od začátku a předvádím stabilní výkony. Stát se může cokoli, ale teď není na pořadu dne tohle řešit. Rok a půl je ve fotbale dlouhá doba. Myslím si, že se to začne řešit příští zimu, ale rok bude ještě pauza bez konkrétního řešení,“ uvedl někdejší hráč Žižkova a Sparty.