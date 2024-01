Kadeřábek o Spartě, Hložkovi i zranění Schicka: Mluvilo se o konci kariéry • FOTO: koláž iSport.cz Fotbalistu Pavla Kadeřábka těší návrat útočníka Leverkusenu Patrika Schicka po dlouhém zranění. Myslí si, že by jeho tým mohl v této sezoně německé ligy sesadit z trůnu obhájce titulu Bayern Mnichov. Další český reprezentant v dresu Bayeru Adam Hložek by se podle něj díky nadcházejícímu Africkému poháru a zranění Victora Bonifaceho mohl dostat více do hry. Jednatřicetiletý obránce či záložník Hoffenheimu to řekl v rozhovoru s ČTK, zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Kadeřábek o: Leverkusenu Aktuální bundesligové sezoně vládne Leverkusen, v jehož dresu působí i brankář Matěj Kovář. Bayer v dosavadních 16 kolech neprohrál a tabulku vede o čtyři body před bavorským gigantem, který odehrál o zápas méně. Mnichované ovládli bundesligu 11 sezon po sobě. „Leverkusen má obrovskou kvalitu. Troufnu si říct, že letos Bayern sesadí. Myslím si, že na to mají v týmu takovou kvalitu a sílu. Může jim trošku uškodit Africký pohár, přijdou o tři hráče, nebudou mít hlavně Bonifaceho (kvůli zranění bude mimo hru zhruba tři měsíce), což pro ně bude velká ztráta. Zase se jim uzdravil Patrik Schick, který v posledním zápase (proti Bochumi) dal tři góly,“ konstatoval Kadeřábek. Fotbalisté Leverkusenu slaví gól proti Molde. Vpravo Adam Hložek a vedle něj Patrik Schick • Foto Reuters

Kadeřábek o: Patriku Schickovi Překvapilo ho, v jaké formě se sedmadvacetiletý Schick, jehož po téměř celý minulý rok trápila zranění, vrátil. V posledních sedmi soutěžních utkáních zaznamenal šest branek. „Hrozně mu to přeju. Jak jsem blízko německé lize, tak se tady proslýchaly nějaké řeči o konci kariéry. Podle mě ani Patrik sám moc nevěděl, co má dělat a jak má zranění zastavit. Prošel si mentálně hodně těžkým obdobím. Hrozně mu to přeju, že na konci podzimní části do toho tak naskočil. Tři góly z posledního zápasu mu do jarní části hodně pomůžou,“ prohlásil Kadeřábek. Patrik Schick se za Leverkusen trefil i v německém poháru • Foto Reuters

Kadeřábek o: Adamu Hložkovi Roli náhradníka plní v Leverkusenu jednadvacetiletý útočník Hložek. „Je mi ho líto, má to strašně těžké, v Leverkusenu se sešla tak obrovská kvalita. Jsou na prvním místě a na jeho pozici je Florian Wirtz, největší talent v Německu za posledních iks let. K tomu Boniface, uzdravený Patrik. Má těžké se tam přes tyto kluky dostat. Teď by mu mohlo pomoci, že Boniface tam nebude, takže by mohl naskakovat na více minut,“ uvedl pražský rodák. Adam Hložek v dresu Leverkusenu • Foto Reuters

Kadeřábek o: zápasu s Bayernem Jeho Hoffenheim načne v pátek jarní část bundesligové sezony v Mnichově. „Na zápas s Bayernem se vždycky těším. Allianz Arena, 70 tisíc lidí, je to vždycky super. Je to ale super, jen když se nám tam povede udělat výsledek. Dvakrát nebo třikrát se nám to podařilo. Člověk si může říkat, že Bayern je zážitek, ale kvůli němu tam nejedeme. Nejedeme si zahrát jen proti super hráčům, ale uhrát solidní výsledek. Bayern má velkou kvalitu, ale třeba kvůli pauze nebudou rozehraní,“ podotkl Kadeřábek. Pavel Kadeřábek hájí v bundeslize dlouhodobě barvy Hoffenheimu • Foto Profimedia.cz

Kadeřábek o: Harry Kaneovi Výkony útočníka Bayernu Harryho Kanea, s 21 góly nejlepšího střelce tohoto ročníku německé ligy, ho překvapily. „Myslel jsem si, že (Roberta) Lewandowského v Bayernu nikdo nepřekoná. Tím, že o něj přišel, ztratil Bayern obrovskou sílu a říkal jsem si, že to bude mít hrozně těžké. Byl jsem i trochu skeptický, když kupovali Kanea za takovou částku (asi 2,7 miliardy korun). Neříkal jsem si, že by byl takovou silou jako Lewandowski, ale dává těch gólů ještě víc než on. Klobouk dolů, jak zapadl do týmu a jakou je pro ně posilou,“ řekl Kadeřábek. Bayern neposlal v zápase s Kölnem do vedení nikdo jiný než Harry Kane • Foto Reuters