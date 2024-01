Komentátor Záruba se vrátil k ruskému přešlapu šéfa Jágra: Zrada čísla 68!

Angažování gólmana Hudáčka, jemuž je válka putna a ještě na jaře zvesela bavil fanoušky v propagandistické KHL, bylo zatím největším přešlapem Jaromíra Jágra (51) v roli kladenského šéfa. Morálním i finančním.

Než se dekoval do Frankfurtu, stihl Slovák s Rytíři podepsat smlouvu, dva tréninky, jeden výjezd do Hradce Králové a podškrtnout bleskovou výpověď s odstupným 370 tisíc korun, které Jarda v těžké finanční situaci doslova vyhodil oknem.

KHL je propaganda

Čert vem prachy. Tu ostudu, co si nejslavnější hokejista české historie uříznul, mu už nikdy nikdo neodpáře. „Kladno nedocenilo význam toho kroku. Myslím společenský význam, nikoliv sportovní,“ zhodnotil to v pořadu Vinohradská 12 komentátor Robert Záruba. „Jágr si neuvědomil, že Astana, za niž Hudáček chytal naposledy, je součást KHL, která se k válečné agresi staví tak, jak se staví. To znamená plnou podporou, až k propagaci ruských vojenských sil, které konflikt vedou,“ dodal.

Díky za ručku

Ocenil, že Rytíř Jaromír nakonec ještě včas zatáhl za ruční brzdu. Kór když na zádech hrdě nosí numero 68 symbolizující vpád sovětských vojsk do Československa v srpnu 1968. „Hráč, který si vybral na dres tohle číslo, tak ho tímto znehodnotil, zradil. Je dobře, že to vzal zpátky,“ ocenil Záruba na rovinu Jágrovu sebereflexi.

„Vnímal to jako sportovní záležitost. Že politiku do toho nikdo tahat nebude. Ale politiku do toho tahá KHL, a ne nikdo jiný. Jsou věci, které jsou ve slušné společnosti nepřijatelné. A tohle je jedna z nich,“ uzavřel šéfkomentátor České televize.

Hašek otevřeně: Jardo, komu fandíš?

Kumpána z Nagana nechce soudit, i když rozhodnutí Jaromíra Jágra (51) zlanařit Júliuse Hudáčka (35) na Kladno Dominik Hašek (58) stále nechápe. „Já kdybych byl majitelem, tak bych takového hráče neangažoval,“ řekl v pořadu Bold Talk legendární gólman.

A vyzval Jágra, aby řekl, jaký má na válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou názor. „Nevím, jestli je proukrajinský, nebo proruský. Takováhle veřejná osobnost by měla jasně říct, komu fandí,“ dodal Hašan.