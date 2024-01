Augusta a Vítkovice? Žhavé téma! Reprezentace možná přijde o trenéra

Pozor! Linka Patrik Augusta-HC Vítkovice vůbec není mrtvá. Ačkoliv se prezident hokejového svazu Alois Hadamczik dušoval, že úspěšný kouč reprezentační „dvacítky“ zůstane po bronzovém mistrovství světa ve funkci, nemusí to tak být. Čtyřiapadesátiletého trenéra to láká ke každodenní práci na klubové úrovni. Podle informací iSport.cz je pořád akutně ve hře jeho nástup do Vítkovic, a to ještě v této sezoně! Obě strany spolu údajně znovu jednaly.