Bojovné a natěšené. Lvice startují boj o Paříž. Na co pozor proti Japonkám?

Ještě před úvodním duelem se mladý výběr kouče Garetha Grundieho stihl nachystat na souboje s profesionálkami dvěma víc než přínosnými přípravnými zápasy proti USA a domácí Indii. V generálce proti domácím soupeřkám Češky sice prohrály 0:2, ale dokázaly si, že s mnohem zkušenějšími týmy dokážou držet tempo. Indky dokonce nějaký čas přehrávaly.

„Za výkon se určitě nemůžeme stydět. Pokud ale chceme odvést nějaké adekvátní výsledky v Ráňčí, musíme být odvážnější směrem dopředu a nebát se kombinovat. Byť hrajeme proti soupeřkám, se kterými jsme se dosud nesetkaly, potenciál v týmu určitě je. Proti Indkám se nám na začátku dokonce dařilo dominovat a tlačit soupeře. I když jsme nakonec prohrály, odcházíme ze zápasu s dobrým pocitem, víc než dobrým, pozitivním. A určitě také jdeme s větším sebevědomím do začátku turnaje, řekla Kateřina Laciná.

Češkám postupně čím dál víc dochází, že většího turnaje se bezpochyby ještě nezúčastnily. V Ráňčí už je téměř všechno připravené pro start olympijské kvalifikace, ve které mohou uspět pouze tři nejlepší týmy ze dvou čtyřčlenných skupin. Ženská reprezentace pozemního hokeje odehraje své zápasy na Marang Gomke Jaipal Sing Hockey Stadium, kam se vejde okolo pěti tisíc diváků. A čeká se, že zájem fanoušků o pozemní hokej, který Indové zbožňují, bude velký.

Laciná, která má v rámci českého výběru na profesionální úrovni zřejmě největší zkušenosti z mezinárodního hokeje, uznala, že takhle zorganizovaný turnaj se spoluhráčkami snad ještě nezažily. „Organizátoři odvedli kus práce. A stadion je krásný. Nálada v týmu je bojovná a natěšená,“ smekla zkušená záložnice s kapitánským „céčkem“.

„Už od začátku vidíme, jak jsou Indové připravení na kvalifikaci, jak obří to bude turnaj. Předpokládá se, že přijde hodně diváků. Už se vlastně čeká jen na začátek,“ líčila své dojmy brankářka Barbora Čecháková. „Zatím si to asi tolik neuvědomujeme, ale nervozita pomalu stoupá. Doufám, že to budeme moct odehrát se ctí a porvat se o nejlepší výsledek. Co může být víc v malém sportu než olympiáda?“

Vědí moc dobře, o co hrají a proti komu. Na Japonky, Chilanky i favorizované Němky si realizační tým udělal podrobný skauting. Detailní analytik v podobě hlavního kouče Grundieho hráčky nepochybně dopodrobna seznámil se všemi soupeřkami, nyní obzvláště s výběrem ze země vycházejícího slunce.

Na co musí být Češky opatrné proti Japonsku? „Proti Japonkám si budeme muset dávat pozor zejména na dlouhé pushe a jejich přímočarost či rychlost rozehrávek. Určitě se musíme soustředit na souboje jeden na jednoho, které budou klíčové,“ má jasno Laciná.

Japonská reprezentace se bezpochyby může pyšnit i značnou zkušeností z velkých akcí. Vedle asijských pohárů se Japonky pětkrát účastnily olympijských her (naposledy v Tokiu 2020) či devíti mistrovství světa.

Nicméně ze slov Čechákové poznáte, že zatímco evropské soupeřky z mezinárodních turnajů znají už velice dobře, obzvláště Japonky a Chilanky pořádně poznají teprve až v prvních minutách zápasu. Nejen pro ostřílenou gólmanku chytající za Hradec Králové půjde i přes podrobný skauting o menší střet s jiným světem.

„Hokej hraju přibližně dvacet let a s týmy z Chile a Japonska jsem se nikdy nesetkala. Samozřejmě jsem viděla nějaké zápasy v televizi, ale ani neznám nikoho z Česka, kdo by proti nim hrál,“ přiznala Čecháková. „Chile hraje něco podobného jako Španělsko. Jsou hodně přímočarý, útočný a neskutečně rychlý. Jsou výborný jeden na jednoho. Dovolí si jít do několika hráček. Evropský styl tomu není moc podobný. Japonsko je typický asijský tým, takže je hodně systematický. Mají naučené různé signály. Oba týmy jsou fyzicky neskutečně připravené. Myslím si, že nám to dá zabrat. Víceméně ale víme, do čeho jdeme.“