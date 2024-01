Ujfaluši jako reprezentační manažer? Ta nabídka nesouhlasí

„S nikým jsem nejednal, ta nabídka absolutně nesouhlasí.“ Legendární hláška Tomáše Ujfalušiho (45) se k pobavení fotbalového národa vrací v trochu jiné podobě.

Strahovští vrabci na střeše kanceláří FAČR si cvrlikají, koho šéfové vyberou na Pavlem Nedvědem (50) odmítnutý post reprezentačního manažera: Přesun technického ředitele Ericha Brabce (46)? A co »Ujfi«? O bývalé opoře zadních řad nároďáku se prý taky spekuluje. To by ovšem byl srandy kopec!

Ujfaluši totiž proslul aférkou, kdy si čutálisti po prohře s Německem (1:2) objednali na pokoj č. 433 v dnes už neexistujícím hotelu Praha v Dejvicích prostitutky za bratru 41 000 »kaček«. „Nic jsem neplatil. Ta částka absolutně nesouhlasí,“ hájil se tehdy. Dodnes to má na triku – od začátku roku 2023 doslova: Prodává vlastní značku oblečení a přispívá na charitu. „Nemám problém si ze sebe udělat legraci.“ Tak teď má šanci na další vtípek!