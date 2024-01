Šmicer: Nároďák se neodmítá, ale... Hodil by se na manažera Ujfaluši?

Byl předsedou Sportovní rady FAČR, už není – stejně jako ostatní členové rezignoval. Mohl by být podruhé manažerem reprezentace, nejspíš nebude, byť by zájem měl. To je situace, v níž se ocitl Vladimír Šmicer. Jak by se tvářil na to, kdyby si funkci u národního týmu „přibalil“ technický ředitel asociace Erich Brabec? „Ani dočasná varianta není dobrá,“ míní v rozhovoru pro server iSport.cz a deník Sport. V něm rozebírá, kdo by se role mohl ujmout, a rovněž se vrací k odchodům z poradního sboru asociace. „Udělali jsme správný krok. Jen bychom si navzájem ubližovali...“

Pokud byste dostal nabídku dělat manažera reprezentace, měl byste o tuhle pozici zájem?

„Kdybych nabídku dostal, zřejmě bych nemohl říct Ne. Národní tým se neodmítá. Ale zatím žádná nedorazila…“

Když byste ji neobdržel nyní, zajímala by vás třeba po letním EURO?

„Pokud nepřijde teď, nevím, proč by se to mělo stát po EURO. Neumím si to představit. Ale všechno, o čem se bavíme, jsou jen spekulace. Uvidíme, s čím na svazu přijdou, jaké vlastně má představy jeho vedení i realizační tým. Buď se sejdou a dojdou k nějakému trvalému jmenování, nebo se to bude řešit dočasně. Ale podle mě je určitě vždycky lepší trvalé řešení.“

Nakolik vás překvapilo, když Pavel Nedvěd na poslední chvíli couvl?

„Žádné informace jsem si k tomu nezjišťoval, nic se ke mně nedoneslo. Samozřejmě jsem věřil, že to dopadne a Pavel funkci vezme. A musím říct, že jsem se těšil, protože jsem si myslel, že spolu s Ivanem Haškem a jeho lidmi budou silný tým a mohlo by to chytit i fanoušky a různé partnery, šlo by o lákavé spojení. Tím, že Pavel den před oznámením řekl Ne, zadělal svazu nebo lidem, kteří s ním celou dobu jednali, trošku na problémy. Jinak na odmítnutí má Pavel samozřejmě právo: jestli se na manažera necítil, že by tomu nedával sto procent, tak je možná lepší, že nabídku nevzal.“