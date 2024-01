Vesničky se poměří s top akademiemi. Planeo Cup zná finalisty, losoval Koller

Jaro je v mládežnickém fotbale v tuzemsku spojeno s Planeo Cupem. Už ve 12. Ročníku tzv. Poháru mládeže FAČR se od dubna do června utkají kluci a holky ve věku od 8 do 13 let ze všech koutů České republiky ve finálových kláních. Ambasadorem projektu není nikdo jiný než historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller. „Jde o turnaj, který obsáhne celou republiku od nejmenších vesniček po největší kluby. Nemůžu se dočkat,“ hlásí vyhlášený kanonýr.