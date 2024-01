Nejlepší výsledek po zranění. Ledecká zajela super-G skvěle, bere 11. místo

Tohle byla STR jako dřív. Ledecká ukázala v posledním víkendovém představení na sjezdovce Kärberloch zdravě agresivní jízdu, v níž bojovala s elitou. Na druhém mezičase byla dokonce o čtyři setiny rychleji než vítězná Gutová-Behramiová. Na třetím mezičase byla se ztrátou 0,29 sekundy sedmá a v cíli skončila jedenáctá.

„Z dnešního závodu mám radost. Myslím, že se mi spousta věcí povedla. Samozřejmě je tam ještě spousta věcí, na kterých musím zapracovat. Každopádně to byla fajn jízda,“ pochvalovala si Ledecká.

„Nezapomeňme, že se vrací po zranění. A ta jízda dneska byla velmi kvalitní. Konečně jsme mohli vidět její dravý projev, na který jsme byli zvyklí,“ hodnotila Klára Křížová, expertka České televize a bývalá reprezentantka.

Pro Ledeckou je to zatím nejsvětlejší moment návratové sezony, v níž zatím za nejlepšími zaostávala. V prosinci jí situaci zkomplikovala nemoc, které se nemohla zbavit několik týdnů a vzala jí sílu. Sama STR cítí, že začátek sezony nebyl podle jejích představ, i proto v nahrávce pro média po nedělním závodě děkovala za věrnost členům svého týmu i sponzorům.

„Ten start je trošku složitější. Je fajn mít kolem sebe lidi, kteří vám věří, i když se úplně nedaří,“ uvedla Ledecká.

Během víkendu v Zauchensee nejdřív v pátek zapsala osmnácté místo v úvodním super-G, v sobotním sjezdu dojela čtyřiadvacátá. V trénincích už se posouvala a v náročných technických pasážích se jí dařilo. Vždy ale bojovala s překážkami. V pátek byla na sjezdovce horší viditelnost, během sobotního sjezdu zase hodně foukal vítr. V pátek i v sobotu pak musela na startu chvíli čekat po pádech soupeřek. V sobotu těsně před ní zažila tvrdý pád do sítí Norka Kajsa Wickhoffová Lieová.

„Přede mnou spadla Kajsa, měla jsem tam nahoře chvíli prostoj, což nebylo úplně příjemné, protože mi byla docela zima. To ke sportu patří, hlavně doufám, že je v pohodě. V cíli vypadala, že se snad nic velkého nestalo, to je nejdůležitější,“ řekla Ledecká, naopak po nedělním závodě si pochvalovala: „Taky bylo fajn, že přede mnou tentokrát nikdo nespadl, což bylo tady poprvé. Bylo fajn, že jsem neměla stop start, nemusela před jízdou mrznout.“

Pro Ledeckou může být první výlet na hranu top ten po zranění důležitý pro další průběh sezony. Zatím si na elitní rychlost zvykala a na trati byla občas příliš opatrná. Dobrý výsledek z Zauchensee jí může dát větší sebevědomí.

„Jsem ráda, že už je to třetí, čtvrtý den tady. Je vidět, že si začínám zvykat na kopec,“ řekla Ledecká. „Musím být trpělivá. Svěťákové kopce se dají natrénovat jenom ve svěťáku. Závod se jinak nasimulovat nedá. Aby se člověk dostal zpátky do závodního režimu, musí jezdit na těchto těžkých kopcích. Musím si to zkoušet každým závodem, teď se mi daří se každým závodem trošku posunout. Věřím, že se do desítky budeme prokousávat čím dál tím častěji.“

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - super-G: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:14,95, 2. Hütterová -0,25, 3. Puchnerová (obě Rak.) -0,26, 4. Mowinckelová (Nor.) -0,34, 5. Gisinová (Švýc.) -0,35, 6. Melesiová (It.) -0,39, ...11. Ledecká -0,63, 41. Nová (obě ČR) -2,00.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Hütterová 310, 2. Gutová-Behramiová 220, 3. Brignoneová (It.) 217, 4. Goggiaová (It.) 192, 5. Lieová (Nor.) 191, 6. Puchnerová 142, ...21. Ledecká 45.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 929, 2. Brignoneová 787, 3. Gutová-Behramiová 749, 4. Vlhová (SR) 722, 5. Goggiaová 582, 6. Hectorová (Švéd.) 458, ...52. Ledecká 76, 57. Dubovská 55, 103. Jelínková (obě ČR) 6.