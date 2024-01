Expert: Ester je zpátky! Technicky je na tom výborně, svět se na ni zaměřuje

Comeback Ester Ledecké vidí Jan Holický očima experta. Poznal, že STR v prvních závodech hledala jistotu, aby se mohla do svých jízd naplno položit. Všiml si, že si po roční pauze zvykala na rychlost. Ale už taky viděl její technickou zdatnost v náročných pasážích a rostoucí sebedůvěru. „Dejme tomu nějaký čas. Je to sportovkyně, která se rodí jednou za sto let a zrovna v českých barvách,“ usmívá se Holický.

Sama Ledecká označila start sezony za složitější, jak ho hodnotíte vy?

„Spousta věcí kolem Esterky je trošku pod pokličkou, kolem sebe moc informací nevydá. Je to jasné, přece jenom, je to hvězda. Ne, že by zapomněla lyžovat. Tam se jedná o to, že je potřeba dát jí čas a klid, aby se uklidnila, že na to má. Aby si byla jistá, že na rameno znovu neupadne. Je to hlavně psychická záležitost.“

Vidíte na ní důsledky toho, že rok na lyžích nezávodila?

„Že rok nestála na lyžích, hraje taky roli. Je třeba se zapracovat, zahřát, dostat se do závodního tempa. Známe dobře její náturu. Bude otázka času, kdy se dostane do správného nastavení a předvede, co umí. V neděli skončila se ztrátou 63 setin, je zase zpátky. Bylo to velmi těžké super-G, velmi technické a náročné. Že byla jedenáctá, sice nepůsobí tak famózně, protože jsme byli zvyklí, že byla schopná vyhrávat. Ale nemůžeme chtít po pauze tak velký skok. V neděli jela srovnatelně s nejlepšími. Věřím, že to bude lepší, že pod patnáctku už nepůjde. U takové jezdkyně je alfa – omega, jak na tom bude dál zdravotně.“

Co říkáte na současný styl jejího lyžování?

„Technicky je na tom výborně. V neděli jsem viděl její neporazitelný postoj na