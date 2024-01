Hvězdná lyžařka Shiffrinová po drsném pádu partnera: Popsala minuty hrůzy!

Chvíle plné strachu. Ty si nedávno prožila hvězdná lyžařka Mikaela Shiffrinová (28), když v televizi sledovala, jak její partner Aleksander Aamodt Kilde (31) během závodu nekontrolovatelně letěl do záchranných sítí. Nyní zveřejnila emotivní vzkaz!

Shiffrinová zveřejnila na sociální síti sérii fotek se členy rodiny a Kildem a popsala u nich své pocity poté, co v televizi viděla šílené záběry svého partnera na svahu. „Mám pocit, že jsem za poslední čtyři dny prožila tisíc životů. A nejsem to já, kdo to napálil přímo do sítě rychlostí 120 km/h. Ani nedokážu slovy vyjádřit, kolik radosti a energie mi Aleks vnáší do života. Sledovat v TV, jak ho ve Wengenu dostávají ze sítě, pak ho letecky převážejí, spěchat s rodinou za Henrikem Legernesem (projevil se jako velký hrdina) do nemocnice, zatímco Aleks šel rovnou na operaci...,“ psala Shiffrinová, která se s fanoušky podělila také o video, jak svého potlučeného partnera krmí polévkou.

„A pak ho konečně vidět, jak se po hodinách probouzí, je zmatený a jen opakuje ,úplně jsem se zrušil´ Ani nevím, jak to vysvětlit, ale měla jsem chuť spálit vesmír. Ale v každém kroku tohoto procesu byl tak krásný, milý a vděčný. Ani jednou neztratil trpělivost, i když k tomu měl spoustu důvodů,“ rozplývala se Shiffrinová v příspěvku.

V příspěvku se Kildemu dojemně vyznala. Podle ní je pozorný, inspirativní a starostlivý a ve všech probouzí jen to nejlepší. A to i v těch nejhorších chvílích.

„Včera večer jsem šla do závodu s myšlenkou: »Když už tu máš být místo s ním, tak ať to stojí za to.“ A taky stálo. Shiffrinová slalom ve Flachau ovládla! „Jsem tak neuvěřitelně vděčná, že tu tento týden byla moje máma, Taylor a Kristi a že jsem je po tom všem mohla v cíli obejmout," dodala k silnému momentu.

Následně poděkovala svému týmu za maximální vstřícnost v těžké chvíli. „Také bych chtěla poděkovat svému týmu za to, že se snažil udělat vše pro to, abychom se co nejrychleji dostali k Aleksovi. A za jejich neochvějnou podporu, práci a odhodlání bez ohledu na okolnosti. Bez nich by to vítězství nebylo možné, ani zdaleka. Všem, kteří posílají podporu a přání všeho dobrého pro Alekse, děkujeme! Má za sebou několik velmi těžkých, bolestivých a zdrcujících dní a potřebuje veškerou podporu, které se mu dostane," zakončila Shiffrinová svůj vzkaz.