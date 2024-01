Hrozivé pády na sjezdovce v Kitzbühelu: Pro synovce rekordmana Cuche přiletěl vrtulník!

Při středečním tréninku na páteční a sobotní sjezd v Kitzbühelu viděli fanoušci dvě hrozivé nehody. Nejprve musel vrtulník přiletět pro Rémiho Cuche (23), který je synovcem legendárního Didiera Cuche (49). Helikoptéra se však v nemocnici pouze otočila a musela rychle zpět na sjezdovku, kde mezi tím utrpěl izraelský jezdec Barnabás Szöllös (25) poranění hlavy.

Není to ani týden, co se na závodě Světového poháru ve Wengenu vážně zranil Nor Aleksander Aamodt Kilde, který je partnerem lyžařky Mikaely Shiffrinové. Závodníci se poté přesunuli ze Švýcarska do rakouského Kitzbühelu, kde na ně čekala sjezdovka na hoře Hahnenkamm.

V hlavním závodě se ale nepředstaví synovec legendárního Didiera Cuche, který drží rekord v počtu vítězství Kitzbühelu. Ten si po chybě na středečním tréninku poranil koleno, a pokud se potvrdí přetržení předního zkříženého vazu, sezóna tím pro něj skončí.

Ještě hůře však dopadl Barnabás Szöllös, který jel hned po Cuchovi. Izraelský jezdec, který se narodil v Maďarsku, musel nejdříve několik minut čekat, než Švýcara odvezli z tratě a následně ošklivě spadl v části sjezdovky, které se přezdívá “past na myši“. Účastník posledních olympijských her ztratil kontrolu nad lyžemi a po tvrdém nárazu na svah se mu z hlavy uvolnila helma.

Rodák z Budapešti utrpěl četné zlomeniny v obličeji a také otřes mozku. Podle deníku Blick však lyžař komunikuje a je mimo ohrožení života. Ve čtvrtek se v Innsbrucku podrobil operaci. Sjezd na Hahnenkammu je považován za nejnáročnější v kalendáři Světového poháru. Český reprezentant Jan Zabystřan, jenž minulý týden závodil na jiné slavné trati ve Wengenu, v Kitzbühelu nestartuje.