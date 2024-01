Za tři týdny to s velkou slávou vypukne. Do Nového Města přijede biatlonové mistrovství světa a Češi si roky malovali, jak na domácí půdě zazáří. V tuhle chvíli to však na medailové žně nevypadá, spíš se zdá, že je všechno špatně. Největší hvězda reprezentace Davidová má snad nejhorší formu v životě a po zpackaných závodech nemá daleko k slzám. Krčmář se po překonání zrádného viru nevrátil na předchozí úroveň. Zbytek týmu je od medailí daleko, ostatně do elitní desítky se mimo štafety Češi dostali jen čtyřikrát! K tomu přidejte občasné trable s lyžemi a není divu, že v týmu i mezi fanoušky panují rozpaky.