NSA oznámila podmínky prioritizace sportů. Rozděluje se 200 milionů

Dlouho se na to čekalo, a když to přišlo, podle očekávání to vzbudilo bouřlivé reakce. Národní sportovní agentura vybrala třicítku sportů s prioritou a svazy mimo skupinu se ozvaly. Předseda NSA Ondřej Šebek po rozhodnutí vede osvětovou kampaň a upozorňuje, že v prostupném systému do budoucna nejsou dveře pro nikoho zavřené. „Je k zamyšlení, abychom zvážili udělení divokých karet,“ říká Šebek.