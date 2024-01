Těhotná biatlonistka Puskarčíková se ukázala v podcastu: Prozradila pohlaví miminka!

Bývalá česká biatlonistka Eva Puskarčíková (33), už před nějakou dobou oznámila, že společně s italským partnerem Thomasem Bormolinim (32), očekávají nový přírůstek do rodiny. Nyní se olympijská medailistka objevila v biatlonovém podcastu Bez dobíjení, kde prozradila pohlaví miminka, i zemi, ve které by ho chtěla přivést na svět.

O těhotenství rodačky z Harrachova se její fanoušci dozvěděli krátce po začátku tohoto roku a od té doby všichni netrpělivě čekají, kdy uslyší nějaké bližší informace. Nyní se však konečně dočkali.

„Bude to nový závodník, mužského pohlaví,“ odpověděla Puskarčíková hned na začátku rozhovoru na otázku, která jí poslední dobou zaplavovala instagram. „Viktor bude mít konkurenci,“ reagoval další člen podcastu, Michal Krčmář.

Lidé se také často ptali na jméno prvního potomka biatlonového páru, který je spolu od roku 2022. „O jméně se ještě trošku dohadujeme, ale asi bude italský, protože bude Bormolini, tak aby to hezky znělo... Pepa Bormolini to asi nebude,“ vtipkovala s moderátorem podcastu Davidem Nyčem.

„No já nevím proč, ale my jsme furt tak nějak myslely, že to bude holčička. Thomas hodně vymýšlel ty jména a všichni koukali na břicho a že to bude holka. Najednou jsme viděli, že to je kluk. To jsme věděli, že jsme nahraný, protože nemáme ani jedno jméno,“ smála se Eva.

Držitelka bronzové medaile také prozradila, že porod plánuje v České republice. Zdejšímu zdravotnictví věří nejvíc a pokud by nastala nějaká vypjatá situace, ráda by kolem slyšela svůj rodný jazyk. „V Itálii by ti ale zase nerozuměli české nadávky,“ dodal vtipálek Krčmář.

Moderátoři se jí následně zeptali, jakým jazykem budou se svým partnerem Thomasem, který pochází z italského Livignu. „To ještě musíme vymyslet, jak to všechno povedeme, aby to všechno bylo, jak má, aby z toho chudák neměl hlavu v pejru, ale idea je taková, že tatínek bude mluvit italsky, já budu mluvit česky a asi chytne i něco z angličtiny, když se bavíme mezi sebou," řekla bronzová medailistka z mistrovství Evropy.

Díky tomu, že byl celý rozhovor veden online a česká biatlonistka v tu chvíli trávila čas s partnerem v Livignu, mohl Thomas předvést svou, poněkud vtipnou, češtinu. „Jsem připraveným, nevím. Ale já mám radost,“ řekl biatlonista na konci podcastu, což u ostatních účinkujících vyvolalo záchvat smíchu.