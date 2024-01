Sen o olympiádě končí, Češky padly s Chile 0:6: Smutek i zkušenost

Velký sen se rozplynul. České pozemní hokejistky už mají jisté, že si nezahrají na olympijských hrách v Paříži. Poslední naděje mladého týmu kouče Garetha Grundieho utnula v indickém Ráňčí vysoká porážka 0:6 od Chile. Byť se Češkám povedlo překonat nervozitu z úvodu kvalifikace, zkušený jihoamerický tým si zápas pohlídal a gólově se rozjel ve druhé polovině hry. „Pro mladé holky je to určitě velká zkušenost, pro nás je to smutný závěr,“ smířlivě řekla ostřílená záložnice Adéla Lehovcová. „Lvice“ po dvou prohrách v řadě čeká na závěr skupiny A favorizované Německo.

Proti Japonkám je pořádně brzdila nervozita. Do duelu s Chilankami se české reprezentantky sice dokázaly oklepat, ale i druhé soupeřky na olympijské kvalifikaci využily jedné ze svých největších výhod – zkušenosti. Byť se Jihoameričanky ještě nepředstavily na turnaji pod pěti kruhy, předloni například startovaly na World Cupu.

Byť Češky tentokrát neinkasovaly hned na úvod zápasu, Chile se dostala do vedení ještě před koncem první čtvrtiny. Skóre, které drželo české pozemní hokejistky v kontaktu, se dlouho neměnilo.

„Lvice“ si začaly více věřit a riskovaly. Prvního gólu v kvalifikaci se ale ani přes zajímavé kombinace nedočkaly. Dominantnější Chilanky si duel překlopily na svou stranu ve druhé polovině, kdy týmu pod vedením irského trenéra Garetha Grundieho nasázely pět branek, z toho dvě po využití trestných rohů.

„Takovéhle zápasy rozhoduje klid na hokejce, nepanikařit a hrát do poslední minuty,“ hledala Adéla Lehovcová důvody výprasku od Chilanek. „Určitě byly lepší v rychlosti a fyzičce. Myslím si ale, že my neukazujeme ani půlku toho, co ve skutečnosti umíme. A když něco funguje, tak právě zkušenosti dělají to, že začneme panikařit a hrajeme něco jiného. To je škoda.,“ mrzelo dvaatřicetiletou záložnici s přezdívkou „Bíža“.

Lehovcové a dalším zkušenějším hráčkám z české výpravy rozdrtila tvrdá porážka od jihoamerického týmu jejich olympijský sen. V Paříži si nezahrají a je pravděpodobné, že o olympiádu v Los Angeles 2028 už bojovat nebudou. „Bíža“, která je mimochodem matkou dvou dětí, si reprezentační kariéru prodloužila vlastně jen zásluhou postupu do kvalifikace.

Každopádně pro řadu mladých hráček, mezi které se řadí například obránkyně Linda Nedvědová, brankářka Anna Linková či útočnice Eliška Fousková, kvalifikační turnaj v Indii představuje velice cennou lekci. V dlouhodobém plánu na olympijskou účast za čtyři roky se budou nabrané zkušenosti nesmírně hodit.

Skupina A:

Chile - Česko 6:0 (1:0),

10:00 Německo - Japonsko.

Tabulka: