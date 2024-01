Puskarčíková pobavila těhotenským videem a pak... Přiznala trápení!

Teprve před pár dny oznámila bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková (33), že pod srdcem nosí své první miminko. To očekává spolu se svým italským partnerem Thomasem Bormolinim (32), se kterým teď někdejší reprezentantka také natočila vtipné těhotenské video. Záhy ale přiznala, že ne vždycky je jí do smíchu...

Vánoce spoustě lidem přinesou nějaké to kilo navíc. O něco těžší vstoupila do tohoto roku i biatlonistka Eva Puskarčíková, která za to ale rozhodně nevděční cukroví nebo bramborovému salátu. Blondýnka přibírá díky těhotenství, kterým právě prochází. A právě v této souvislosti vtipkovala na sociálních sítích. Ve videu stoupla na váhu, která ji ukázala podstatně vyšší číslo, než na které je Eva zvyklá.

„Když to na Vánoce přeženete,“ připsala k záběru. Záhy se ukázala v zrcadle a předvedla, že se jí těhotenské bříško už pořádně zakulacuje. „Jsem to nějako přehnala asi teda. Možná,“ smála Eva, která záhy zavolala na svého partnera.

„Co myslíš, zlatí?“ obrátila se na Thomase, který z gauče mával červeným svetříkem pro miminko. „Jsem připravený,“ hlásil. Puskarčíková spolu s Bormolinim působí jako pár, který se nonstop směje a rozhodně si z ničeho nedělá těžkou hlavu. Tím překvapivější pro některé fanoušky mohlo být Evino přiznání, že z nové životní etapy má pořádný respekt.

„Aspoň, že někdo je připravený. Já mám střídavě záchvaty paniky a úzkosti, že to nezvládnu,“ pravila jindy vysmátá Puskarčíková. Tím ale nejspíš perfektně shrnula pocity většiny maminek, které se chystají na příchod svého prvního miminka a rodičovství je pro ně dosud neznámá disciplína. Fanoušci ale nepochybují o tom, že bývalá biatlonistka si s novou životní roli skvěle poradí, především s podporou milujícího partnera v zádech!