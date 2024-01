Nejlepší trenér pro klub z Premier League? Trpišovský, říká analýza

Kvalit nejlepšího českého trenéra poslední dekády si cení i v zahraničí. A to na velmi prestižních adresách! Renomovaný web The Athletic se totiž rozhodl najít ideální náhradu za ty kouče Premier League, jejichž pozice aktuálně visí na vlásku. Za tímto účelem si nechal na míru vytvořeným modelem sepsat seznam nejvhodnějších uchazečů, jenž určil Jindřicha Trpišovského jako dokonalého nástupce Roye Hodgsona v Crystal Palace.

Žádné subjektivní pocity, ale ryzí čísla. Na to vsadili redaktoři The Athletic při hledání potenciálních nástupců ohrožených lodivodů celků z Premier League. Spojili se proto s firmou Twenty First Group, která se na vytipování nových trenérů specializuje, a dali dohromady ideální seznam kandidátů pro post kouče Crystal Palace.

Londýnský celek ze Selhurst Parku se aktuálně nachází na 14. pozici Premier League se ziskem pouhých 5 bodů z posledních 5 utkání. Na prozatím první sestupující Luton mají svěřenci Roye Hodgsona jen šestibodový náskok, a proto je pozice šestasedmdesátiletého trenéra v ohrožení.

Internetový server určil 5 základních kritérií, která by měl Hodgsonův nástupce splňovat, přičemž každému přiložil stejnou váhu.

Prvním bylo střílení většího množství branek, jelikož pouze dva celky Premier League jsou na tom hůře než právě Orli.

Druhým práce s mladými hráči, jelikož Crystal Palace má čtvrtý nejstarší kádr v lize.

Třetím ukazatelem byla schopnost hrát za málo peněz hodně muziky. Tedy dosahovat s týmem lepších výsledků, než by se dle výplatnice mužstva čekalo.

Čtvrtým kritériem bylo umění přivádět balíky peněz do rozpočtu klubu z prodeje hráčů. To poslední pak zohledňovalo dosavadní trenérské zkušenosti.

Trenér Slavie přitom dostal nejlepší prezentovanou známku (very high = velmi vysoký přínos) hned ve 4 z 5 posuzovaných metrik. Trpišovského trenérské kvality se nesporně propisují do toho, že jeho týmy střílí více branek, prodávají dobře hráče, mají skvělé výsledky úměrně platům hráčů a navíc má sám trojnásobný mistr ligy české ligy řadu zkušenosti.

Model vybral Jindřicha Trpišovského jako vhodnou variantu pro Crystal Palace • Foto The Athletic

Pouze v redukci průměrného věku kádru obdržel Trpišovský až druhou nejlepší známku, což z něj učinilo nejlepšího kandidáta pro případně uvolněnou pozici.

Že jde o vyznamenání Trpišovského práce hovoří seznam trenérů, kteří skončili za ním. Jako horší alternativy vyhodnotil model Jesseho Marsche, bývalého kouče Leeds United či RB Lipsko, Kjetila Knutsena, který s Bodo/Glimt vyřadil loni v létě Bohemians z Konferenční ligy, či Michaela Carricka, legendárního záložníka Manchesteru United, jenž v Ligovém poháru vyřadil se svým Middlesbrough Chelsea.