Objev Sarrazin: double v Kitzbühelu! Zíral Ecclestone i rival Odermatt

Byla to parádní jízda. Marco Odermatt projel cílem originálního sjezdu v Kitzbühelu a létal v euforii. Kamera zabrala i legendárního muže formule 1 Bernieho Ecclestone a zdálo se, že je vše připraveno ke korunovaci současného krále lyžování. Odermatt v tu chvíli vedl o bombastických 1,31 sekundy, jenže na startu už stál Sarrazin.

Francouzský rychlostní objev sezony na trati kraloval, v cíli byl o 91 setin dřív a Odermatt jen překvapeně koukal. Sarrazin si odepnul lyže vyskočit na mantinel a v euforii zdravil fanoušky. Jako teprve devátý závodník historie vyhrál dva závody během jediného víkendu na Hahnenkammu.

„Nemám slov,“ radoval se Sarrazin pro Eurosport. „Dneska to byla ještě o něco lepší jízda, podmínky byly úžasné. Za celou jízdu mi snad nebouchlo srdce. Včera jsem padl pro svou zemi, dnešek je ještě neuvěřitelnější. Cítil jsem, že jedu rychle. V cíli ve mně všechno explodovalo, bylo to podobné jako v Bormiu.“

Sarrazin před sezonou nepatřil mezi favority rychlostních disciplín, během zimy ale září. Vyhrál sjezd v Bormiu, před týdnem zvítězil v super-G ve Wengenu a teď má na kontě dva zářezy ve slavném jezdu v Kitzbühelu během dvou dní.

Je teprve devátým závodníkem historie, kterému se to podařilo. Posledním byl před třemi lety Švýcar Beat Feuz, ale předtím se naposledy radoval Sarrazinův krajan Luc Alphand v roce 1995.

Za Sarrazinem a Odermattem skončil třetí Ital Dominik Paris se ztrátou 1,44 sekundy. Během závodu se s kariérou loučil teprve třicetiletý Němec Thomas Dressen. Nechal si zahrát svou oblíbenou píseň Thunderstruck od AC/DC a třicítka nejlepších mu unikla.

„Přijetí bylo neuvěřitelné. Jsem šťastný, že to takhle dopadlo. Není nic lepšího než Kitzbühel!" hlásil Dressen.

Sarrazin se zatím zařadil do ostrého boje o malý globus za sjezd. Po dvou vítězných závodech na sjezdovce Streif ztrácí v pořadí disciplíny na Odermatta jen 6 bodů. A jeho rivalita s univerzálním Švýcarem roste.

„Nemůžu říct, že by to bylo to hlavní, ale baví mě, že se předháníme a nutí nás to, abychom co nejmíň chybovali,“ řekl Sarrazin.