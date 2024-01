Nabroušená Valaška Nosková (19) vyřadila světovou jedničku: Příběh nové tenisové hvězdy!

Holka z Moravy, jež vyrostla v tenisové školičce ve Valašském Meziříčí, by mohla už rok řídit auto či pít alkohol. Linda Nosková (19) si však vybrala zajímavější cestu!

Ve třetím kole Australian Open po neuvěřitelném výkonu vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou 3:6, 6:3 a 6:4. Nekompromisní byla hlavně na servisu, připsala si hned 10 es! K tomu přidala 35 vítězných míčů, čímž otupila hru rozjeté Polky, jež držela sérii 18 výher v řadě. Nosková tak i dál žije svůj sen. „Nemám slov... Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že tento úžasný zápas skončí výhrou nad světovou jedničkou,“ chrlila ze sebe Nosková. Naštěstí je to realita!

Nervy na pochodu Podpora z hlediště centrkurtu Roda Lavera hnala Lindu za historickým úspěchem, i přes její obavy na úvod. „Byla jsem nervózní, až jsem se třásla,“ líčila s úlevou vítězka juniorského French Open z roku 2021. Dnes v noci česká naděje vyzve v osmifinále turnaje v Melbourne hrající maminu, Ukrajinku Svitolinovou. A je jasné, že Lindu požene nejen valašský region...

Maminka slavila brekem

Okousané nehty a prázdná krabice posmrkaných kapesníků! Tak nějak to musí vypadat v »obýváku« u televize rodiny Noskových, kde napjatě fandila maminka Ivana (59) i její manžel Drahoš (68).

Ke včerejší snídani se tak podávala malá griotka a slivovička na oslavu senzačního postupu dcery Lindy. „Vyrazilo nám to dech,“ podělila se o bezprostřední emoce z gauče paní Ivana. „Dokonce nás dcera dojetím rozbrečela, byly to nezapomenutelné chvíle,“ dodala hrdá maminka se slzami štěstí v očích. „A co dál? To se uvidí, ale my držíme pěsti nadále,“ přidala s výhledem na další fázi grandslamu.