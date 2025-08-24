ONLINE: Sparta - Dukla 0:0. Ševínský se v úvodu zranil, do hry šel Preciado
Sparta prahne po návratu na první místo v tabulce. Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho hrají v 6. kole Chance Ligy proti Dukle. Ta chce navázat na skvělý výkon z minulého týdne, kdy porazila Plzeň 2:0. V případě vítězství se budou sparťané v aktuálním ligovém ročníku radovat popáté v řadě. V základní sestavě Letenských chybí Lukáš Haraslín či Jan Kuchta, hrají Kevin-Prince Milla či John Mercado. Utkání startuje ve 20:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu