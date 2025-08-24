Předplatné

ONLINE: Sparta - Dukla 0:0. Ševínský se v úvodu zranil, do hry šel Preciado

Kevin-Prince Milla dostal brzy žlutou kartu
Kevin-Prince Milla dostal brzy žlutou kartuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Kolečko hráčů Dukly před zápasem na Spartě
Trenér Dukly David Holoubek
3
Fotogalerie
Sparta prahne po návratu na první místo v tabulce. Svěřenci dánského kouče Briana Priskeho hrají v 6. kole Chance Ligy proti Dukle. Ta chce navázat na skvělý výkon z minulého týdne, kdy porazila Plzeň 2:0. V případě vítězství se budou sparťané v aktuálním ligovém ročníku radovat popáté v řadě. V základní sestavě Letenských chybí Lukáš Haraslín či Jan Kuchta, hrají Kevin-Prince Milla či John Mercado. Utkání startuje ve 20:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu.

00

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Dukla51223:55
11Hr. Králové61237:105
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

