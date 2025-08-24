Předplatné

ONLINE: Villarreal - Girona 4:0. Ostuda! Domácí dominují, Krejčí před gólem dostal jesle

Ladislav Krejčí by se podle španělských médií mohl po roce stěhovat z Girony
Ladislav Krejčí by se podle španělských médií mohl po roce stěhovat z GironyZdroj: profimedia.cz
Ladislav Krejčí má být údajně již dohodnutý na přestupu do anglického Wolverhamptonu
Obránce Daley Blind rozhazuje rukama po inkasovaném gólu Girony
Brankář Girony Paulo Gazzaniga udělal dvě minely, po druhé dostal viděl kartu
ČTK, iSport.cz
La Liga
Fotbalisté Girony ve druhém kole španělské La Lig hrají na půdě Villarrealu. Za hosty nastupuje i obránce Ladislav Krejčí, u kterého se spekuluje o přestupu do anglického Wolverhamptonu. Girona v prvním kole padla 1:3 proti Vallecanu, když všechny branky inkasovala ještě v prvním poločase. Napraví úvodní nezdar? ONLINE přenos z utkání, které startuje v 19.30, sledujte na iSportu.

