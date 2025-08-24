ONLINE: Villarreal - Girona 4:0. Ostuda! Domácí dominují, Krejčí před gólem dostal jesle
Fotbalisté Girony ve druhém kole španělské La Lig hrají na půdě Villarrealu. Za hosty nastupuje i obránce Ladislav Krejčí, u kterého se spekuluje o přestupu do anglického Wolverhamptonu. Girona v prvním kole padla 1:3 proti Vallecanu, když všechny branky inkasovala ještě v prvním poločase. Napraví úvodní nezdar? ONLINE přenos z utkání, které startuje v 19.30, sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Getafe
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Villarreal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Bilbao
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Espanyol
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Real
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
D. Alavés
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|10
CA Osasuna
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|11
Elche
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|12
Real Sociedad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|13
Atlético
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|14
Valencia
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|15
Celta Vigo
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|16
Mallorca
|2
|0
|1
|1
|1:4
|1
|17
Sevilla
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|18
Levante
|2
|0
|0
|2
|3:5
|0
|19
Girona
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|20
Oviedo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup