Legenda žasnula, Nosková ne. Jak teenagerka z Přerova psala historii

Už loni si připsala tři triumfy nad hráčkami z top 10 (Džábirová, Kasatkinová, Kvitová), brala je spíš jako shodu náhod, v hlavě nebyla přesvědčená, že na nejlepší ještě má. V novém roce je tu však nová Nosková. „Dost jsem se zlepšila a věřím teď svému tenisu víc. Už jsem nešla na kurt s tím, že nemám co ztratit. Šla jsem vyhrát!“ líčila na tiskové konferenci v Melbourne, když světovou jedničku Igu Šwiatekovou zdolala 3:6, 6:3, 6:4.

Po mečbolu klesla na kolena, přemohlo ji dojetí. O pár desítek minut později už hrdinka z Přerova vyprávěla o svém štěstí bez velkých gest, byť vítězství bylo obrovské. V hlavní soutěži Australian Open hraje vůbec poprvé, premiérově postoupila do 3. kola grandslamu a dostala šanci vyzkoušet si zápas na centrkurtu Roda Lavera. „A teď jsem úplně vyčerpaná – fyzicky i emociálně. Byl to ale neuvěřitelný zápas,“ usmála se šampionka juniorského Roland Garros z roku 2021.

V Melbourne se letos dějí v ženském pavouku historické věci. Z 32 nasazených se jen 12 dostalo do 3. kola, což se na grandslamu naposledy stalo před 23 lety. Už tak nepředvídatelný ženský tenis se stal ještě nepředvídatelnějším, když na české teenagerce zkrachovala i světová jednička. V pondělním osmifinále čeká Noskovou ukrajinská maminka Elina Svitolinová, nasazená devatenáctka. V její půlce pavouku už nezbyl nikdo z top 10, šance na ještě větší průlom tu je.

Noskovou musí posílit, jak zvládla zatím nejvypjatější okamžik své kariéry. Když podávala na vítězství, ztěžkla jí ruka. Rychle ztrácela 0:30. „Rozklepala jsem se,“ uznala sama. Za stavu 30:30 ale vytáhla desáté eso v zápase a na mečbol trefila další první servis, který Polka nezreturnovala. Prvotřídní šok byl na světě.

„Neuměl jsem si představit, že by ten zápas dopadl tak, jak dopadl,“ drbal si hlavu expert Eurosportu Mats Wilander. A asi nikdo další, zvlášť když Šwiateková vyhrála první set. Aby takové vedení ztratila, to se jí stalo teprve podruhé za posledních 74 utkání. A teprve podruhé v kariéře prohrála s mladší soupeřkou.

Nosková ještě nemá takové renomé, v Melbourne hraje coby světová padesátka, teprve si dělá jméno. Sama ale dobře ví, čeho je schopná. „Když jsem agresivní, můžu hrát s kýmkoliv. Jakmile jsem proti Ize trochu zvolnila, vymstilo se mi to. Naštěstí jsem si rychle uvědomila, že se musím držet svého tenisu,“ popisovala.

Ukázala, jak rychle se v mladém věku zlepšuje. Ještě loni bylo podání její slabinou, nyní o něm Šwiateková mluvila s velkým respektem a přirovnávala jeho umístění i razanci k Aryně Sabalenkové či Jeleně Rybakinové. Pod evolucí českého klenotu jsou podepsáni dva elitní trenéři Tomáš Krupa s Davidem Kotyzou. Oba si v boxu u kurtu prožili své nervy, pak si mohli plácnout, že se mise zdařila.

Po semifinálové účasti v Brisbane a současném tažení v Melbourne má Nosková v nové sezoně skóre 7:1 a v živém žebříčku je už na 36. místě – kariérním maximu. Víc než tyhle cifry však vypovídá o vzestupu Noskové něco jiného.

„Už dřív se mi povedlo porazit skvělé hráčky, ale to jsem šla na kurt s tím, že nemám co ztratit a nebyla jsem v hlavě přesvědčená, že na ně mám. Teď už je to jiné,“ usmála se první tenistka, která v novém roce dokázala Šwiatekovou porazit. A také první teenagerka za čtvrt století, která v Melbourne vyřadila světovou jedničku. Naposledy to v roce 1999 zvládla Amélie Mauresmová proti Lindsay Davenportové.

Bravo! A to je stále teprve začátek další velké kariéry made in Czech Republic.