Ledecká na prkně: hned triumf! Další Češka? Jsem mimoň, smála se STR

Královna je zase mezi svými. Ester Ledecká se od začátku zimy věnovala náročnému návratu na lyže po loňské pauze. V bulharském Pamporovu se tak poprvé ukázala na prkně a znovu si ověřila, že ve světě prken má stále převahu.

„Závod byl moc fajn, já jsem si ho užila. Já jsem ráda, že jsem dokázala, že patřím mezi špičku, že jsem se po delší době vrátila a mohla jsem bojovat a vybojovala jsem vítězství,“ pochvalovala si Ledecká.

V Pamporovu nejdřív vyhrála kvalifikaci, kde se jí na druhém místě nejvíc přiblížila na 35 setin sekundy Italka Lucia Dalmassová. V rozjížďkách pak tradičně kosila jednu soupeřku za druhou. V osmifinále si poradila se Švýcarkou Larou Ursinou Baetschiovou, ve čtvrtfinále porazila její krajanku Julii Zoggovou, v semifinále vyřídila Japonku Tsubaki Mikiovou a ve finále donutila k chybě Němku Ramonu Theresii Hofmeisterovou.

„Organizátoři odvedli skvělou práci, sjezdovka byla skvěle připravená, přestože celý den hustě sněžilo a byli jsme dost promočení. Mám hroznou radost,“ hodnotila Ledecká.

Český tým měl ale v závodě i další naději. Dvacetiletá Zuzana Maděrová skončila v kvalifikaci desátá, v rozjížďkách vyřadila Italky Jasmine Corattiovou a druhou z kvalifikace Dalmassovou a nakonec skončila čtvrtá, čímž vyrovnala svůj předvánoční výkon z Cortiny d´Ampezzo.

„Za Zuzku Maděrovou mám taky radost. Že skončila čtvrtá, to jsem zjistila až po závodě, protože jsme bohužel takovej mimoň, že pořád koukám jen na sebe, snažím se zajet nejlepší jízdu a nekoumám doprava, doleva,“ usmívala se Ledecká. „Moc jí to přeju. Určitě jezdila skvěle. Určitě si to moc zasloužila.“

Maděrová v semifinále nastoupila proti Hofmeisterové, ale udělala chybu v horní části trati. V boji o třetí místo pak o 24 setin prohrála s Japonkou Mikiovou.

„Řekla bych, že mi Ester přinesla štěstí,“ usmívala se Maděrová. „Na medaili asi chybělo vyhrát s Hofmeisterovou, kde jsem udělala chybu v horní pasáži. Je to důkaz, že nejsem tak vyježděná. Zítra je taky den.“

Další paralelní slalom se v Pamporovu jede v neděli.

SP ve snowboardingu v Pamporovu (Bulharsko) - paralelní slalom:

Muži: 1. Bagozza, 2. Coratti (oba It.), 3. Jankov (Bulh.), ...v kvalifikaci Počinek (ČR) - diskvalifikován.

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 6 ze 13 závodů): 1. Karl (Rak.) 347, Coratti 339, 3. Bormolini (It.) 318, ...37. Minařík (ČR) 11.

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Hofmeisteirová (Něm.), 3. Mikiová (Jap.), 4. Maděrová (ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 6 ze 13 závodů): 1. Hofmeisterová 509, 2. Dalmassová (It.) 379, 3. Schöffmannová (Rak.) 282, ...7. Maděrová 202, 17. Ledecká 100.