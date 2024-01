Boj o korunku: Buď jako Sagan! Vlhová se burcuje před slovenským „peklem“

Dvanáct tisíc bouřících fanoušků, skutečné slovenské peklo. Světový pohár v Jasné bude díky energickým davům jedním z vrcholů sezony. Slovenští fandové poženou fenomenální Petru Vlhovou především v přímé bitvě s Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Slovenská reprezentantka se na mohutnou podporu těší, ale nechce se jí nechat svázat. Naopak by se na vlně energie z kotle ráda svezla. Jako to uměl cyklistický showman Peter Sagan.

„Samozřejmě tlak vnímám,“ říkala Petra Vlhová v rozhovoru pro slovenské novináře. „Když někdo řekne, že ho nevnímá, nemluví docela pravdu. Takový Peter Sagan tlak bere víc flegmaticky, já stres mám. A je to o tom, jak se s ním vyrovnám. Kdybych si brala všechno, tak se zhroutím a ani se nepostavím na start. Taky už s tlakem umím pracovat.“

Osmadvacetiletá šampionka z olympiády v Pekingu si přeje, aby si fandové lyžařský svátek pod Chopkem především užili. „Budou to speciální závody ve speciální atmosféře, budu se snažit podat co nejlepší výkon. Takřka domácí podmínky už mi fandové vytvořili i v Kranjské Goře nebo ve Flachau. Těším se, že budu závodit doma, ale v prvé řadě se chci soustředit na svůj výkon.“

Hlavu si nedělá ani z největší rivalky Mikaely Shiffrinové. Ta vyhrála oba dosavadní slalomy Světového poháru v Jasné (2016 a 2021) a v čele disciplíny je i v aktuální sezoně. O 25 bodů. „Nemám to v hlavě tak, že bych po dvou vítězstvích Mikaely v Jasné jí to teď chtěla vrátit,“ říkala Vlhová. „Kdybych se na to zaměřila, skončilo by to přesně opačně. Po víkendu budu spokojená, když předvedu své jízdy. Abych si mohla říct, že jsem do toho dala všechno.“

Před osmi lety se Vlhová v Jasné na pódium nedostala. V roce 2021 vyhrála obří slalom a ve slalomu byla druhá. „Pamatuji si, že obřák tehdy dopadl na výbornou,“ přitakala slovenská šampionka. „Přitom se mi v něm do té doby nedařilo, trápila jsem se a nedokázala získat správný pocit z lyží. Vůbec jsem nejezdila dobře, i sebevědomí šlo dolů. Ale přijeli jsme do Jasné, nic zvláštního jsem nezměnila, a najednou jsem dokázala podat skvělé výkony.“

Vítězstvím na domácí trati si rodačka z Liptovského Mikuláše splnila dětský sen, byť si kvůli covidovým opatřením neužila maximální euforii fanoušků. „Ten svah znám od dětství, najezdila jsem na něm x kilometrů a trénovala jsem na něm i před posledním slalomem ve Flachau,“ pochvalovala si. „Víc si věřím ve slalomu, mám v něm teď obrovské sebevědomí, jezdím opravdu skvěle. Ani obřák není k zahození, věřím, že i v něm můžu zamíchat karty.“

Speciální motivací je i nová cena pro vítězku z Jasné. Designérka Petra Tóthová připravila korunku osázenou 1144 křišťály. Inspirovaná je krojovými motivy liptovských dědin, váží 474 gramů. Podobně Sněhové královny dekorují i v Záhřebu. „I když závodnice říkají, že nejsou korunkové typy, tak ji chce každá získat,“ pousmála se Vlhová. „Je to prestiž, třešnička na dortu.“