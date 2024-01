Kuriozita Kubové: zlomené žebro na záchodě. Kouč? Přerostlo to v něco víc

Už před několika lety plánovala konec kariéry. Simona Kubová však získala do plavání novou chuť v silné mezinárodní skupině, kde plave s hvězdnými Siobhan Haugheyovou nebo Anastasiou Gorbenkovou. S trenérem Tomem Rushtonem už dokonce tvoří pár. Teď jí ale do šťastného období padl stín. Mistrovství světa v Dauhá bude bez ní.

Co se přihodilo?

„Před dvěma dny jsem si zlomila žebro. Zatočila se mi hlava, na záchodě, kde mají zahnuté prkýnko, jsem upadla a bouchla se o to prkýnko do žeber. Já to mám po tátovi, že když si rychle stoupnu, zatočí se mi hlava. Asi jsem měla nižší tlak, neměla jsem dostatek kávy… Taková blbost, jsou horší věci, ale je to bolestivé, je to hodně nepříjemné.“

Jak vážné zranění je?

„Já jsem na rentgenu nebyla. My trénujeme v hongkongském sportovním institutu. Mají tu svoje doktory, fyzioterapeuty. Šla jsem jen na kontrolu. Vypadá to, že mám zlomené jedenácté žebro, první, které není připevněné.“

Aspoň využijete znalost fyzioterapie, kterou jste vystudovala, ne?

(úsměv) „Léčit sebe a rodinu je těžší… Ze začátku to bylo hodně nepříjemné, se zlomeným žebrem se nic dělat nedá. Dnes mi to zatejpovali, trochu to tomu odlehčilo. Měli pocit, že žebro tlačí na vnitřní orgány, chtěli, aby se odlepilo a přitáhlo směrem k páteři. Jakékoli kašlání, smání se, pšíknutí, to je teď peklo…“